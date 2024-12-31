2025 Yılı YEKDEM Maliyetleri Belirlendi: Megavatsaat Başına 223 Lira ile 580 Lira Arasında

2025 Yılı YEKDEM Maliyetleri Belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini netleştirdi.

EPDK'nın duyurusuna göre, bu karar Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. Belirtilen maliyetler, 2025 yılının Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Buna göre, YEKDEM maliyetleri megavatsaat başına 223 lira 14 kuruş ile 580 lira 92 kuruş arasında değişecektir.

Ek olarak, EPDK, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi'nde gerekli düzeltmeleri yaptı. Yönetmelik çerçevesinde kabul öncesi test üretimlerinin uzlaştırma hesaplarına dahil edilmesi durumunda, ilgili madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildi.