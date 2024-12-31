DOLAR
35,28 -0,17%
EURO
36,54 0,25%
ALTIN
2.982,57 -0,68%
BITCOIN
3.319.276,97 0,51%

2025 Yılı YEKDEM Maliyetleri Belirlendi: Megavatsaat Başına 223 Lira ile 580 Lira Arasında

EPDK, 2025 yılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:47
2025 Yılı YEKDEM Maliyetleri Belirlendi: Megavatsaat Başına 223 Lira ile 580 Lira Arasında

2025 Yılı YEKDEM Maliyetleri Belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini netleştirdi.

EPDK'nın duyurusuna göre, bu karar Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. Belirtilen maliyetler, 2025 yılının Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Buna göre, YEKDEM maliyetleri megavatsaat başına 223 lira 14 kuruş ile 580 lira 92 kuruş arasında değişecektir.

Ek olarak, EPDK, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi'nde gerekli düzeltmeleri yaptı. Yönetmelik çerçevesinde kabul öncesi test üretimlerinin uzlaştırma hesaplarına dahil edilmesi durumunda, ilgili madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri Belli Oldu
2
SEDDK'dan Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi
3
SPK, 2025 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranını Belirledi
4
EPDK'nın 2025 Elektrik Hizmet Bedelleri Açıklandı
5
Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları Belirlendi
6
2025 Patent Başvuru Ücretleri Belli Oldu
7
2025'te Kamu Sosyal Tesislerinde Uygulanacak Yeni Ücretler Belirlendi

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler