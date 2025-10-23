2026 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçe görüşmeleri başladı; Muş, Yılmaz'ın sunumuyla başlayacağını ve takvimin 28 Kasım'da tamamlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 16:00
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine görüşmeler başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Görüşme Takvimi ve Süreç

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bütçe sürecinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyona sunumuyla başlayacağını ve bir aydan fazla sürecek yoğun bir mesainin öngörüldüğünü söyledi. Muş, "Bütçe görüşmelerini, her gün bir bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar olacak şekilde 28 Kasım Cuma günü tamamlamayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bugünkü sunumun ardından 30 Ekim Perşembe günü bütçe teklifinin geneli ve Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirildi. Muş, takvimde yer alan kamu idarelerinin sırasıyla bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının ele alınacağını kaydetti.

Kapsam ve Hedef

Muş, merkezi yönetim kapsamında TBMM ve Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra 17 bakanlık ve toplam 228 kamu idaresi'nin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının müzakere edileceğini belirterek, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diledi.

Siyasi Görüşler

Komisyon Başkanı Muş'un konuşmasının ardından usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2026 yılı bütçesini ve ekonomi politikalarını eleştirerek bütçe görüşmelerinin canlı yayımlanmasını istedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise bütçe teklifine ilişkin dokümanların geç ulaştırıldığını ve yetersiz olduğunu savundu.

Sunum Başladı

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı.

