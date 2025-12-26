2026'da İkinci El Otomobil Piyasası Hareketleniyor: '6 Ay 6 Bin' ve Nispi Harç Düzenlemesi

İkinci el otomobil piyasası 2026'da hareketleniyor

İkinci el araç piyasasında 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girecek yeni düzenlemeler ve kısıtlamaların sona ermesi ihtimaliyle birlikte sektörde hareketli bir dönem bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan '6 ay ve 6 bin kilometre' kısıtlamasının kaldırılması piyasa arz-talep dengesini etkileyerek satış süreçlerini hızlandırabilir.

Sektör temsilcileri, düzenleme değişikliğinin yanı sıra faiz oranlarındaki düşüş beklentisinin de etkisiyle 2026 yılında satışlarda belirgin artış öngörüyor.

Düzenleme detayları: Noter harcı ve muafiyetler

1 Ocak'tan itibaren noterlerde gerçekleştirilen araç devir işlemlerinde, araç bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınacak. Uygulamada taban harç tutarı bin TL olarak belirlendi ve bu tutar mevcut noter masraflarına ek olarak tahsil edilecek.

Düzenleme, kayıtlı ticaret yapanlar ile bireysel satıcılar arasında ayrım içeriyor. 'İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine' sahip galericiler, araç alımları sırasında bu nispi harçtan muaf tutulacak. Ancak yetki belgesi bulunmayan işletmeler, belgesiz satıcılar ve bireysel vatandaşlar söz konusu harcı ödemekle yükümlü olacak.

Sektör yetkililerinin değerlendirmeleri

Otokent Genel Müdürü Yılmaz Karakaya otomotiv piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek şunları söyledi:

'İkinci el araç piyasası tüm olumsuz şartlara rağmen 2025 yılını iyi geçirdi. Şu ana kadar satışlar sıfır araçlarla birlikte 10 milyon 500 bini buldu. Geçen ay sıfır araçların 1 milyon 200 bin bandında satıldığını tespit ettik, yıl sonu kampanyalarıyla hedefin 1 milyon 500 bin civarında olacağı kanaatindeyiz. İkinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkı daraldığı için insanlar sıfıra yöneldi ama ikinci elde piyasa hiçbir zaman durmaz. 2026 yılından umutluyuz çünkü belimizi büken yüksek faizlerde hükümetimizin politikasıyla kademeli bir indirime gidiliyor. Bu arada, '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının da biteceğini tahmin ediyoruz. İkinci el yetki belgesi olan esnafımız alıcı olduğunda binde 2'lik noter harcını ödemeyecek, ben arada aracıyım, ticaretini yapan firmayım, bu yüzden yetki belgesi olan esnaf bu muafiyetten yararlanacak, aracı sattığımız vatandaş ise alıcı olarak bu ödemeyi yapacak.'

2026 satış beklentileri

Galerici Fahri Karlık da beklentilerini şu sözlerle aktardı:

'1 Ocak 2026'dan itibaren '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının sona ermesi biz galericileri sevindirir, ikinci el piyasasına olumlu yansıyacak bir gelişme olur. Öte yandan, yeni dönemde hem sıfır hem ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında, en düşük araçta ise minimum bin lira olarak uygulanacak 'nispi harç' dönemi başlıyor. Yetki belgeli galericilerin bu harçtan muaf tutulması esnafımız adına sevindirici olsa da vatandaşlar ve belgesi olmayanlar bu ek maliyetle karşılaşacak, ayrıca biz esnafa getirilen 40 bin liralık ön ödemeli vergi gibi zorluklara rağmen Türkiye'deki yüksek tüketim iştahı sayesinde araç satış rakamlarının 2026'da daha da yukarı çıkacağını öngörüyoruz.'

Genel kanaat, 2026'da hem düzenleyici değişikliklerin hem makroekonomik iyileşmelerin etkisiyle ikinci el otomobil piyasasında canlanma yaşanacağı yönünde. Tüketici tercihleri, faiz gelişmeleri ve düzenlemenin kesinleşmesi piyasanın yönünü belirleyecek kritik unsurlar arasında öne çıkıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA 1 OCAK 2026 İTİBARIYLA DEVREYE GİRECEK YENİ DÜZENLEMELER VE KISITLAMALARIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE SEKTÖRDE HAREKETLİ BİR DÖNEME GİRİLMESİ BEKLENİYOR.