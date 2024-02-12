24 ay vadeyle 314 muhtelif arsa satışa çıkartılacak! O ilde olanlar yaşadı

Muhtelif arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzüne gülecek harika bir fırsat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından duyuruldu. Toplamda 314 muhtelif arsa Samsun’un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde satışa çıkartılacak. %25 peşin ödemeli satışa çıkartılan bu arsaların tüm ödemelerini peşin yapmanız durumunda %20 imkanı da sizleri bekliyor. İşte Samsun'un farklı farklı ilçelerinde satışa çıkartılacak olan 314 muhtelif arsa satışının detayları…

%25 PEŞİNAT ÖDEME YAPANLAR GERİSİNİ 24 AY VADEYLE ÖDEYECEK

Bakanlık tarafından satışa çıkartılan Samsun’da 314 muhtelif arsa için %25 peşin ödeme sağlayacak olan vatandaşlar 24 ay vade seçeneğiyle geri kalan ödemelerini uygun fiyatlarla yapılabilecekler. 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan açık arttırma için saat ise 10:30 olarak belirlendi. Ek olarak vatandaşlar açık arttırmayı kazanmaları ve muhtelif arsa sahibi olmaya hak kazanmaları durumunda, eğer ödemelerini peşin yapacaklarsa %20 indirim imkanı da onları bekliyor.





AÇIK ARTTIRMA İÇİN SON 10 GÜN KALDI

Samsun’un farklı farklı ilçelerinde toplamda 314 muhtelif arsa müzayedesi için TOKİ İstanbul hizmet binası konferans salonu ve Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ayarlandı. 23 Şubat 2024 tarihinde cuma günü saat 10:30 da müzayede başlayacak. Vatandaşlar eğer internet üzerinden katılım sağlayacaklarsa, bir iş günü önceden katılımlarını gerçekleştirmeleri şartı söz konusu. Açık artırma toplantısına katılım sağlayacak vatandaşların Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş 'nin Halk Bankası ve Halk Şubesi iban adresine talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatını ödemeleri gerekiyor. Katılım teminatına ödeyen vatandaşlar online ya da yüz yüze müzayedeye katılım sağlayabilecekler.