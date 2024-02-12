Bist 100
9.109,07 0%
DOLAR
30,71 0,1%
EURO
33,09 -0,1%
ALTIN
1.997,11 -0,01%

24 ay vadeyle 314 muhtelif arsa satışa çıkartılacak! O ilde olanlar yaşadı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kapsamında Samsun’un; 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde toplamda 314 muhtelif arsa satışa çıkartılacak. Bakanlık tarafından vatandaşların uygun fiyatlarla muhtelif arsa sahibi olması için elinden gelen tüm fırsatlar sunuldu. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 12.02.2024 15:01

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:05

24 ay vadeyle 314 muhtelif arsa satışa çıkartılacak! O ilde olanlar yaşadı

Muhtelif arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzüne gülecek harika bir fırsat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından duyuruldu. Toplamda 314 muhtelif arsa Samsun’un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde satışa çıkartılacak. %25 peşin ödemeli satışa çıkartılan bu arsaların tüm ödemelerini peşin yapmanız durumunda %20 imkanı da sizleri bekliyor. İşte Samsun'un farklı farklı ilçelerinde satışa çıkartılacak olan 314 muhtelif arsa satışının detayları…

%25 PEŞİNAT ÖDEME YAPANLAR GERİSİNİ 24 AY VADEYLE ÖDEYECEK 

Bakanlık tarafından satışa çıkartılan Samsun’da 314 muhtelif arsa için %25 peşin ödeme sağlayacak olan vatandaşlar 24 ay vade seçeneğiyle geri kalan ödemelerini uygun fiyatlarla yapılabilecekler. 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan açık arttırma için saat ise 10:30 olarak belirlendi. Ek olarak vatandaşlar açık arttırmayı kazanmaları ve muhtelif arsa sahibi olmaya hak kazanmaları durumunda, eğer ödemelerini peşin yapacaklarsa %20 indirim imkanı da onları bekliyor.

24 ay vadeyle 314 muhtelif varsa satışa çıkartılacak! O ilde olanlar yaşadı

AÇIK ARTTIRMA İÇİN SON 10 GÜN KALDI

Samsun’un farklı farklı ilçelerinde toplamda 314 muhtelif arsa müzayedesi için TOKİ İstanbul hizmet binası konferans salonu ve Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ayarlandı. 23 Şubat 2024 tarihinde cuma günü saat 10:30 da müzayede başlayacak. Vatandaşlar eğer internet üzerinden katılım sağlayacaklarsa, bir iş günü önceden katılımlarını gerçekleştirmeleri şartı söz konusu. Açık artırma toplantısına katılım sağlayacak vatandaşların Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş 'nin Halk Bankası ve Halk Şubesi iban adresine talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatını ödemeleri gerekiyor. Katılım teminatına ödeyen vatandaşlar online ya da yüz yüze müzayedeye katılım sağlayabilecekler.

İLGİLİ HABERLER

Günde 85 TL'ye borç morç kalmayacak! O banka acil 50.000 TL ödüyor

Günde 85 TL'ye borç morç kalmayacak! O banka acil 50.000 TL ödüyor

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı
2
Mutfak tüpüne okkalı zam! Ocakları çatlatan zam sonrası güncel mutfak tüpü fiyatları!
3
Ayçiçek yağının 2 litresi 89 TL’ye düşecek! Bir şartı yerine getirmeniz yeterli
4
İkinci el taşıt krediniz hazır! 48 ay vadeyle Vakıfbank’ta sizleri bekliyor
5
Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi
6
Başvuru yapanlar 3000 TL yardım alacak! Öğrenciler akın akın başvuruya koşuyor
7
28 bin TL'si olan Togg sahibi olabilecek! Bu fırsat şaka değil gerçek

Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!

Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu

Günde 85 TL'ye borç morç kalmayacak! O banka acil 50.000 TL ödüyor