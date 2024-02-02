25 TL üzeri alışverişlerde sütler, içecekler, temizlik ürünleri yarı fiyatına düşüyor! Migros marketler duyurdu
25 TL ve üzerinde Seç al kampanyası ile vatandaşlar bir çok ürünü uygun fiyatlarla satın alabilecek. Migros marketlerde geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda süt, sucuk, temizlik ürünleri, dondurulmuş ürünler, içecek bekleyenlere müjde verildi.
Migros marketler belirli periyotlarla başlatmış olduğu Seç al kampanyasını tekrardan duyurdu. Kampanya doğrultusunda bir çok ürün 25 TL ve üzeri sepette indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Migros kartlarda geçerli olan bu kampanya doğrultusunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlere uygun fiyatlara satın alabileceksiniz. Süt, leke çıkarıcı, sucuk, nugget, yüzey temizlik havlusu gibi ürünler Migros marketlerde 25 TL ve üzeri alışverişlerde uygun fiyatlara satılacak. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu Seç al kampanyasının detayları…
SEÇ AL KAMPANYASI İLE 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİMLİ FIRSATLAR SİZİ BEKLİYOR
Migros marketlerin belirli zamanlarda başlatmış olduğu Seç al kampanyası ile Money karta sahip olan müşteriler her 25 TL ve üzeri alışverişlerde bir çok ürünü uygun fiyatlarda satın alabilecekler. Alkollü içecekler, kurban alışverişi, operatör, sigara, TL ürün yükleme satışları, elektrikli ve elektronik ürünler gibi belirlenmiş bazı alışverişler kampanyaya dahil edilmiyor, Money kart ile yapılacak olan ödemelerde Money tutarı ise kampanya harcama kotasına dahil edilmiyor. Ek olarak Seç al kampanyasının başka kampanyalar ile birleştirilemeyeceği de Migros marketler tarafından duyuruldu. Kampanya kapsamında sunulan ürünleri Migros, 5M, Mjet, Minigros üzerinden satın almanız mümkün. İşte Migros marketler 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler…
- Hasata Osmancık Pirinç 2 Kg 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 79,9 TL
- Master Nut Kokteyl Hesaplı Mix 400 G 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 59,9 TL
- Coca-Cola Zero Sugar Cam 6X250 Ml 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 79,9 TL
- Coca-Cola Orijinal Tat Cam 6X250 Ml 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 79,9 TL
- Turco Doğadan Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 49,9 TL
- Cif Ultra Hız & Güç Kireç Sökücü Sprey Leke ve Kir Çıkarıcı Banyo 1000 Ml 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 29,9 TL
- Cif Ultra Hız & Güç Yağ Çözücü Sprey Leke ve Kir Çıkarıcı Mutfak 1000 ML 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 29,9 TL
- İçim Süt 1 L 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 26,9 TL
- Şenpiliç Piliç Nugget 300 G 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 28,9 TL
- Banvit Piliç Nugget 300 G 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 28,9 TL
- Maret Dana Isıl İşlem Görmüş Afiyetle Sucuk 200 G 25 TL VE ÜZERİ SEPETTE 69,9 TL