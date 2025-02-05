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S Ticaret 2023'te 2 Trilyon Dolara Ulaşacak

EDER Sözcüsü Gökhan Göksel, S Ticaret'in 2023'te 2 trilyon doları aşacağını ve sosyal medya platformlarının yeni alışveriş alanları haline geldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:05
S Ticaret 2023'te 2 Trilyon Dolara Ulaşacak

S Ticaret’in 2023’teki Beklentileri

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcılar Derneği (EDER) Sözcüsü Gökhan Göksel, 2021 yılında ABD’de sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen satışların 37 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2025 yılında 80 milyar dolara çıkmasının beklendiğini duyurdu.

E-Ticaretin Tarihçesi

EDER’in açıklamasında, internet üzerinden yapılan ilk resmi satışın 30 yıl önce, 1994’te bir pizza siparişi ile başladığı vurgulandı. O dönem geleneksel ticaret karşısında şans tanınmayan e-ticaret, giderek yüksek ciro rakamlarına ulaşarak geometrik bir büyüme kaydetti. Ancak günümüzde S Ticaret olarak bilinen sosyal medya tabanlı ticaretin yükselişi dikkat çekiyor.

S Ticaret Nedir?

Tüketicilere kişiselleştirilmiş ürünler sunan, ünlülerin önerileri ve kışkırtıcı videolarla desteklenen S Ticaret, kullanıcıların ani satın alma kararları vermesini sağlıyor. Gökhan Göksel, S Ticaret’in artık e-ticaretin yerini almaya başladığını ifade ediyor.

Dünya Genelinde S Ticaretin Yükselişi

Göksel, sosyal ağlar üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin sayısının artığını ve dünya genelinde milyarlarca kişinin kullandığı TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube, gibi platformların yeni online pazaryerlerine dönüştüğünü belirtti.

''S Ticaret, geleneksel e-ticaretten farklı olarak, alışveriş yolculuğunda eğlence, paylaşım, canlı yayın deneyimi ve oyunlaştırma gibi çeşitli unsurları barındırıyor'' diyen Göksel, ABD’de S Ticaret üzerinden 2025 yılına kadar 80 milyar dolarlık satış yapılmasının beklendiğini vurguladı.

Genç Tüketicilerin İlgi Alanı

Göksel, ABD’de 25 yaş altındaki kullanıcıların %60’ından fazlasının sosyal ağlar üzerinden alışveriş yaptığını vurgulayarak, genç kitlenin S Ticaret’i hızla benimsediğini aktardı. Ayrıca, Çin örneği S Ticaret’in büyük potansiyelini gözler önüne seriyor. Küresel ölçekte S Ticaret'in, 2025 yılında yüz milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin ediliyor.

S Ticaret’in potansiyeli hakkında daha fazla bilgi ise, canlı yayın alışveriş etkinliklerine katılmak isteyenlerin oranının %75 olduğu yönünde gerçeği ortaya koyuyor.

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