25 yaş altı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yüzde 50'ye kadar...

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. 2024 yılında hayata geçirilecek olan uygulamalarla birlikte, katılımcılar birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını konut, evlilik ve eğitim masrafları için çekebilecekler.

2003 yılında 200 bin katılımcı ve 43 milyon TL'lik fonla yola çıkılan Bireysel Emeklilik Sistemi, 20 yıl içinde büyük bir başarı elde etti. Steel Sigorta ve Brokerlik CEO’su Abdullah Özcan, 2021'de 18 yaş altının BES'e katılmasının önünü açan düzenlemenin, sistemde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şu anda toplam BES katılımcısının yüzde 12’sinin 18 yaş altındaki çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Özcan, 2024'ün ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile bankadan kredi kullanmak isteyen BES katılımcılarının, BES sözleşmelerini teminat olarak gösterebileceklerini söyledi. Mart ayındaki bir diğer uygulama ile ise katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını konut, evlilik ve eğitim masrafları için çekebilecekler.





Steel Sigorta ve Brokerlik CEO’su Abdullah Özcan, bu yeniliklerle birlikte BES'in yıldızının daha da parlayacağını ifade etti. Şu an 16 milyon katılımcıya ulaşılan sistemde 2024 hedefi ise toplam fon büyüklüğünü 1.3 trilyon TL'ye çıkarmak.

Özcan ayrıca, 2024 yılında tamamlayıcı emeklilik sistemine geçileceğini ve bu sayede otomatik katılım sisteminin daha geniş kitlelere yayılacağını belirtti. Ayrıca, 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin sisteme dahil edilmesine yönelik bir model üzerinde çalışıldığını, bu sayede gençlerin de sisteme çekilmesinin hedeflendiğini ekledi.

BES, getirdiği yeniliklerle Türkiye'de emeklilik sisteminin önemli bir oyuncusu olmaya devam ederken, katılımcılara sunduğu esneklikle de dikkat çekiyor. Mart ayındaki uygulamaların başlamasıyla birlikte, bireyler emeklilik birikimlerini çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için daha etkin bir şekilde değerlendirebilecekler.

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