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28. Aydın Doğan Ödülü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye Takdim Edildi

Aydın Doğan Vakfı, 28. Aydın Doğan Ödülü'nü felsefe ve insan hakları alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:30
28. Aydın Doğan Ödülü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye Takdim Edildi

28. Aydın Doğan Ödülü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye Verildi

Aydın Doğan Vakfı, 28. Aydın Doğan Ödülü'nü felsefe ve insan hakları konusundaki önemli eserleriyle tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye takdim etti. Ödül töreni, İstanbul'da gerçekleştirilen bir etkinlikte iş, sanat, akademi ve medya dünyasından birçok önemli isim tarafından desteklendi.

Törene Yoğun İlgi

Etkinlik, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinden yeni mezun olan Zeynep Temel'in mini konseriyle başladı. Prof. Dr. Kuçuradi, ödülünü Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ile İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Yalçındağ'dan Önemli Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vakfın 28 yıldır uluslararası alanda başarı gösteren kişi ve kurumlara bu ödülü verdiğini ifade etti. Yalçındağ, ekranlardan izleyen gençlerin, cesaret bulmaları ve ilham almaları amacıyla ödüller verdiklerini de belirtti.

“Amacımız, başarıları takdir etmek ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.” diyen Yalçındağ, bu yılki ödülün Prof. Dr. Kuçuradi'ye verilmesinin bir gelenek haline geldiğini söyleyerek, onun geniş bir felsefi kültürden beslendiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kuçuradi'nin Anlamlı Mesajı

Award recipient Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, ödül için Aydın Doğan Vakfı'na ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Bir ödül, verilen kişinin katkılarının değerinin farkında olduğunun bir göstergesidir.” ifadesini kullandı.

“Bu ödül, yaşamın her alanının gelişmesine katkıda bulunulan kişilere veriliyor ve umutsuzluğun üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.” dedi.

Yekta Kopan ile Söyleşi

Tören sonrası gerçekleşen etkinlikte, moderatörlük yapan yazar ve sunucu Yekta Kopan, Prof. Dr. Kuçuradi ile felsefi yaklaşımı ve insan hakları mücadelesi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın Doğan Vakfı tarafından 28'incisi düzenlenen Aydın Doğan Ödülü, felsefe ve insan hakları...

Aydın Doğan Vakfı tarafından 28'incisi düzenlenen Aydın Doğan Ödülü, felsefe ve insan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye verildi. Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim gibi farklı alanlarda toplumsal hayatta iz bırakan kişi ve kurumlara takdim edilen ödülün bu yılki töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kuçuradi, ödülünü Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Aydın Doğan Vakfı tarafından 28'incisi düzenlenen Aydın Doğan Ödülü, felsefe ve insan hakları...

Aydın Doğan Vakfı tarafından 28'incisi düzenlenen Aydın Doğan Ödülü, felsefe ve insan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye verildi. Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim gibi farklı alanlarda toplumsal hayatta iz bırakan kişi ve kurumlara takdim edilen ödülün bu yılki töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kuçuradi, ödülünü Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

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