Powell: Tarifelerin Enflasyon Etkisi Kısa Sürecek | Fed Para Politikası

Powell: Tarifelerin Enflasyon Etkisi Kısa Sürecek, Fed Politika Duruşu Nötreye Yaklaşıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Rhode Island, Providence'da düzenlenen ticaret odası etkinliğinde para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacağını belirtti.

Büyüme ve istihdamda yavaşlama

Powell, son verilerin ekonomik büyüme hızının yavaşladığını gösterdiğini ifade ederek, yılın ilk yarısında büyümenin yaklaşık %1,5 olduğunu ve bunun geçen yılki %2,5 seviyesinin altında kaldığını söyledi. "Büyümedeki yavaşlama, büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıtıyor," dedi.

Konut sektöründeki zayıf faaliyetlere rağmen işletmelerin ekipman ve maddi olmayan varlıklara yatırımlarında toparlanma görüldüğünü aktaran Powell, Eylül Bej Kitabı verilerine atıfta bulunarak işletmelerin belirsizlik beklentilerinin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

İşgücü piyasasında hem arz hem talepte belirgin bir yavaşlama olduğunu belirten Powell, "Daha az dinamik iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı" dedi. Powell, ağustos ayı işsizlik oranının %4,3 seviyesine yükseldiğini, son üç ayda bordrolu istihdam artışının aylık ortalama sadece 29 bin kişi olduğunu aktardı.

Enflasyon değerlendirmesi

Powell, enflasyonun 2022 zirvelerinden gerilediğini ancak hedef olan %2'nin üzerinde seyrettiğini belirtti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin geçen ay %2,9 arttığını ve bunun yıllık bazda daha yüksek olduğunu ifade etti.

Powell, mal fiyatlarındaki artışların büyük ölçüde daha yüksek tarifeleri yansıttığına dikkat çekti: "Gelen veriler ve anketler, bu fiyat artışlarının daha geniş fiyat baskılarından ziyade büyük ölçüde daha yüksek tarifeleri yansıttığını gösteriyor."

"Makul temel senaryo, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağıdır." Powell, tarifelerin tedarik zincirlerine yansımasının zaman alabileceğini ve bunun fiyat seviyesinde tek seferlik bir artışı birkaç çeyreğe yayabileceğini söyledi: "Sonuç olarak, fiyat seviyesindeki bu tek seferlik artış muhtemelen birkaç çeyreğe yayılacak ve bu dönemde biraz daha yüksek bir enflasyon olarak ortaya çıkacaktır."

Öte yandan Powell, enflasyonun seyri konusundaki belirsizliğin yüksek kaldığını ve "Daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceğiz." diye konuştu.

Politika duruşu ve risk dengesi

Powell, enflasyona yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu vurgulayarak, "Çift taraflı riskler, risksiz bir yolun olmadığı anlamına gelir" dedi. Bu çerçevede Fed'in son toplantılarında politika duruşunu nötre yaklaştırma yönünde adım atıldığını açıkladı.

Powell, Fed'in federal fon oranı hedef aralığını yüzde 4 - yüzde 4,25 olarak belirlediklerini ve bu kararın politika duruşunu bir adım daha nötre taşıdığını söyledi. Powell, mevcut duruşu "hala orta derecede kısıtlayıcı" olarak nitelendirdi ve gelen veriler ile risk dengesine göre politika belirlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Powell son olarak, Fed'in hedeflere ulaşmak için hem enflasyon hem istihdam risklerini dengelemeye devam edeceğini belirtti: "Fiyatlardaki bu tek seferlik artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacağız."