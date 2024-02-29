28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

Sıvı çamaşır deterjanları da indirim bekleyen vatandaşlara Çağdaş marketler 22 Şubat 3 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan aktüel ürünler kataloğunda 2 farklı sıvı çamaşır deterjanı 84ü,90 TL’den satışa çıkartıldı. Çağdaş marketlerden indirimli çamaşır deterjanı almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın. İşte 3 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyanın detayları…

SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 99 TL’DEN 84 TL’YE KADAR DÜŞÜYOR

Yumoş marka sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri 1.690 ml 28 yıkamalık 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren indirimli şekilde satışa çıkartılmaya başlandı. Çağdaş marketlerde 3 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda; renk canlandırma ve renk koruma özellikleri olan 2 farklı sıvı çamaşır deterjanı normalde 99,90 TL’den satıştaydı. Çağdaş marketlerin paylaşmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda ise bu 2 farklı sıvı çamaşır deterjanı 84,90 TL’ ye düşürüldü. Bu fiyata uygun olarak Yumoş marka sıvı çamaşır deterjanı almak istiyorsanız, kesinlikle stoklarla sınırlı olan bu ürünü kaçırmayın!





MOBİL UYGULAMADAN ALIŞVERİŞ YAPANLARI İNDİRİMLER BEKLİYOR

Çağdaş marketlerin duyurmuş olduğu 22 Şubat 3 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlarla satışa çıkartılan bu ürün için vatandaşların mobil uygulama üzerinden 75 TL ve üzeri alışveriş yapmaları gerekiyor. Mobil uygulama kullanıcılarına özel olarak 75 TL ve üzeri katları alışverişlerinizde geçerli olacak bu kampanyadan hemen yararlanabilir, evinizde oturduğunuz yerden alışverişinizi yapabilirsiniz.