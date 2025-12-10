DOLAR
Samsun'da YEDAŞ'tan Kışa Hazırlık: Kesintisiz Enerji İçin 7/24 Operasyon

YEDAŞ, Samsun ve Orta Karadeniz'de trafo, hat ve SCADA uygulamaları ile saha planlamasını güçlendirip 7/24 müdahale düzeni kurarak kışa hazırlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:44
Samsun'da YEDAŞ'tan Kışa Hazırlık: Kesintisiz Enerji İçin 7/24 Operasyon

Samsun'da YEDAŞ kışa hazır: Kesintisiz enerji için 7/24 operasyon

Samsun merkezli elektrik dağıtım firması, kış aylarındaki olumsuz hava koşullarına rağmen enerji hizmetinin aksamaması amacıyla kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamladı. YEDAŞ tarafından Orta Karadeniz Bölgesi genelinde yürütülen çalışmalar; kritik hatların güçlendirilmesi, bakım-onarım, saha planlaması ve 7/24 müdahale düzeni ile operasyonel altyapının devreye alınmasını içeriyor.

Altyapı güçlendirmeleri ve teknik uygulamalar

Sezon öncesi program kapsamında trafoların, direklerin ve iletkenlerin teknik dayanımını artırmaya yönelik yoğun bakım-onarım uygulamaları hayata geçirildi. Trafo merkezlerinde kontroller, direk ve iletken yenilemeleri, izolasyon çalışmaları ve hatların mevsimsel risklere karşı güçlendirilmesi hazırlık sürecinin merkezinde yer aldı. Kar, buzlanma ve rüzgâr etkisinin yüksek olduğu bölgelerde yapılan müdahaleler, olası arızaların ve kesintilerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Uzaktan izleme ve kumanda imkânı sağlayan SCADA üzerinden hat gözetimi artırılarak arıza tespit ve müdahale hızının yükseltilmesi sağlandı. Dijital ihbar kanalları, çağrı merkezi ve mobil uygulamalarla gelen bildirimlerin sahaya hızlı aktarılabilmesi için iletişim akışı güçlendirildi; ayrıca araç filosu kış şartlarına uygun hale getirilerek sahadaki müdahale kapasitesi artırıldı.

"En yoğun kış şartlarında bile kesintisiz enerji"

YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla, enerji hizmetinin toplumsal yaşam için taşıdığı öneme dikkat çekerek hazırlıkların geniş bir plan çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Kışla, "Elektrik, modern yaşamın en temel ihtiyaçlarından biridir. Aydınlatma, ısınma, iletişim ve sağlık gibi kritik alanların tamamı enerjinin sürekliliğine bağlıdır. Bu nedenle kış döneminde olumsuz hava koşullarının hizmeti etkilememesi için tüm süreçler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır" dedi.

Kışla, saha organizasyonuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Ekiplerin konumlandırılmasından operasyon merkezlerinin çalışma düzenine kadar her aşama, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale sağlayacak bir yapı oluşturacak şekilde planlanmıştır. Teknik altyapı, izleme sistemleri ve sahadaki hazırlıklarımız kış dönemine tam uyumlu hâle getirilmiştir. Amacımız, bölge halkının en yoğun kış şartlarında dahi enerjiye kaliteli ve kesintisiz şekilde erişimini sağlamaktır."

YEDAŞ, SOĞUK HAVA ETKİLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDE ENERJİ HİZMETİNİN AKSAMAMASI İÇİN SEZON ÖNCESİ ÇALIŞMALARINI GENİŞ BİR ÇERÇEVEDE YÜRÜTTÜ.

YEDAŞ, SOĞUK HAVA ETKİLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDE ENERJİ HİZMETİNİN AKSAMAMASI İÇİN SEZON ÖNCESİ ÇALIŞMALARINI GENİŞ BİR ÇERÇEVEDE YÜRÜTTÜ.

YEDAŞ, SOĞUK HAVA ETKİLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDE ENERJİ HİZMETİNİN AKSAMAMASI İÇİN SEZON...

