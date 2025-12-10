DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,6 -0,07%
ALTIN
5.744,83 0,33%
BITCOIN
3.968.311,27 -0,14%

Bakan Bayraktar’dan 'Hazar' Teklifi: Yeşil Enerji Koridoru ile Türk Dünyasını Birleştirme Çağrısı

Bakan Bayraktar, TDT Enerji Bakanları toplantısında 'Yeşil Enerji Koridoru' ile Hazar'ın Türk Dünyasını birleştirmesini savundu ve bölgesel iş birliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:33
Bakan Bayraktar’dan 'Hazar' Teklifi: Yeşil Enerji Koridoru ile Türk Dünyasını Birleştirme Çağrısı

Bakan Bayraktar’dan 'Hazar' teklifi: Yeşil Enerji Koridoru ile birlik çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları toplantısının açılışında, Hazar'ın Türk Dünyası'nı ayırmak yerine birleştirmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, Orta Asya'da üretilen yenilenebilir enerji kaynaklı elektriğin Hazar'ın batısına taşınmasını öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı ve katılımcılar

Bu yıl 5'incisi düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan Bayraktar'ın yanı sıra toplantıda; Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Ilyas Bakytzhan Nassenovich, Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev, Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamakhmudov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yer aldı.

Yeşil Enerji Koridoru ve bölgesel iş birliği

Bakan Bayraktar, projenin bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa'ya taşıyacağını belirtti. Bayraktar, "Biz bu konuda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan da kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar" dedi.

Parçalı yapıları birleştirip sinerji oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye ve Kırgızistan’ın da katılımıyla bu iş birliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa’ya taşıyacağız. Hazar’ın Türk Dünyası’nı ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Coğrafya, kaynaklar ve enerji altyapısı

Bayraktar, TDT'nin yaklaşık 180 milyonluk nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü temsil ettiğini hatırlattı. Konuşmasında, "Dünya doğal gaz rezervlerinin onda biri bu coğrafyada bulunmakta" değerlendirmesinde bulundu.

Hazar’ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarının Hazar’ın batısına taşınması gerektiğine işaret eden Bayraktar, Hazar Geçişli Boru Hattı hedefinin artık somut adım aşamasında olduğunu, Hazar'ın batısında altyapının hazır olduğunu ve TANAP'ın stratejik önem taşıdığını belirtti. Bu ilerlemelerin hem Türk Devletleri'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasalarında oyun değiştirici etkisi olacağını söyledi.

Türkiye'nin tedarik ağı ve uluslararası iş birlikleri

Bayraktar, Türkiye'nin güçlü doğal gaz altyapısı sayesinde bölge ülkelerinin arz güvenliğine katkı sağladığını belirterek, "Bugün 22 farklı ülke ve 33 şirketten doğal gaz alıyoruz. Türkmenistan’dan da bu sene ilk kez ülkemize gaz ithal ettik. Bir sonraki adım olarak bu akış miktarını daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca Azerbaycan ve Katar ile iş birliği yaparak Suriye’ye doğal gaz verilmeye başlandığını, Somali ve Pakistan’da arama sahaları için anlaşmalar ve teknik çalışmaların tamamlandığını aktaran Bayraktar, Socar, MOL, MVM, Kazmunaygaz, Turkmengaz gibi şirketlerle verimli iş birlikleri geliştirildiğini vurguladı.

Enerji dönüşümü, kritik mineraller ve gelecek ajandası

Enerji dönüşümünde kritik minerallerin önemine değinen Bayraktar, TDT bünyesinde madenler için bir bakanlar buluşması organize edilmesinin faydalı olacağını söyledi. Toplantıların iyi niyet paylaşımının ötesine geçmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Dünyadaki dönüşümü yakalamak için hızlı bir şekilde birlikte hareket etmemiz ve yatırımları artırmamız lazım" mesajını verdi ve iş dünyasıyla yakın temas çağrısında bulundu.

Son olarak Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31'in Kasım 2026'da Antalya'da düzenleneceğini hatırlatarak katılımcıları davet etti ve 29’uncu konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan’ı tebrik etti.

NERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

NERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) ENERJİ BAKANLARI, İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ. BU YIL 5’İNCİSİ...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi: 604 Ürün İncelendi, 82 Aykırılık
2
Denizli'de Geç Kış Balıkta Yağlanmayı Azalttı: Sardalya, Hamsi, İstavrit Öne Çıkıyor
3
TechXtile Challenge’da Finale Kalan Projeler Belirlendi
4
Hazine ve Maliye Bakanlığı 38,4 Milyar TL Kira Sertifikası İhraç Etti
5
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz'dan 'Boykot' Çağrılarına Sert Tepki
6
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 826 Bin Megavatsaat Üretim
7
Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik