Bakan Bayraktar’dan 'Hazar' Teklifi: Yeşil Enerji Koridoru ile Türk Dünyasını Birleştirme Çağrısı

Bakan Bayraktar’dan 'Hazar' teklifi: Yeşil Enerji Koridoru ile birlik çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları toplantısının açılışında, Hazar'ın Türk Dünyası'nı ayırmak yerine birleştirmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, Orta Asya'da üretilen yenilenebilir enerji kaynaklı elektriğin Hazar'ın batısına taşınmasını öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı ve katılımcılar

Bu yıl 5'incisi düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan Bayraktar'ın yanı sıra toplantıda; Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Ilyas Bakytzhan Nassenovich, Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev, Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamakhmudov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yer aldı.

Yeşil Enerji Koridoru ve bölgesel iş birliği

Bakan Bayraktar, projenin bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa'ya taşıyacağını belirtti. Bayraktar, "Biz bu konuda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan da kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar" dedi.

Parçalı yapıları birleştirip sinerji oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye ve Kırgızistan’ın da katılımıyla bu iş birliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa’ya taşıyacağız. Hazar’ın Türk Dünyası’nı ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Coğrafya, kaynaklar ve enerji altyapısı

Bayraktar, TDT'nin yaklaşık 180 milyonluk nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü temsil ettiğini hatırlattı. Konuşmasında, "Dünya doğal gaz rezervlerinin onda biri bu coğrafyada bulunmakta" değerlendirmesinde bulundu.

Hazar’ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarının Hazar’ın batısına taşınması gerektiğine işaret eden Bayraktar, Hazar Geçişli Boru Hattı hedefinin artık somut adım aşamasında olduğunu, Hazar'ın batısında altyapının hazır olduğunu ve TANAP'ın stratejik önem taşıdığını belirtti. Bu ilerlemelerin hem Türk Devletleri'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasalarında oyun değiştirici etkisi olacağını söyledi.

Türkiye'nin tedarik ağı ve uluslararası iş birlikleri

Bayraktar, Türkiye'nin güçlü doğal gaz altyapısı sayesinde bölge ülkelerinin arz güvenliğine katkı sağladığını belirterek, "Bugün 22 farklı ülke ve 33 şirketten doğal gaz alıyoruz. Türkmenistan’dan da bu sene ilk kez ülkemize gaz ithal ettik. Bir sonraki adım olarak bu akış miktarını daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca Azerbaycan ve Katar ile iş birliği yaparak Suriye’ye doğal gaz verilmeye başlandığını, Somali ve Pakistan’da arama sahaları için anlaşmalar ve teknik çalışmaların tamamlandığını aktaran Bayraktar, Socar, MOL, MVM, Kazmunaygaz, Turkmengaz gibi şirketlerle verimli iş birlikleri geliştirildiğini vurguladı.

Enerji dönüşümü, kritik mineraller ve gelecek ajandası

Enerji dönüşümünde kritik minerallerin önemine değinen Bayraktar, TDT bünyesinde madenler için bir bakanlar buluşması organize edilmesinin faydalı olacağını söyledi. Toplantıların iyi niyet paylaşımının ötesine geçmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Dünyadaki dönüşümü yakalamak için hızlı bir şekilde birlikte hareket etmemiz ve yatırımları artırmamız lazım" mesajını verdi ve iş dünyasıyla yakın temas çağrısında bulundu.

Son olarak Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31'in Kasım 2026'da Antalya'da düzenleneceğini hatırlatarak katılımcıları davet etti ve 29’uncu konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan’ı tebrik etti.

