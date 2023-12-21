29 yaşın altındaki gençlere müjde! Tam 1 yıl boyunca tıkır tıkır ödeme yapılacak

Bu kadar ekonomik sıkıntının arasında devlet gençlerin istihdama katılmaları için destek başlattığını duyurdu. İşte detaylar…







SGK’DAN AZ ÖNCE AÇIKLANDI! GENÇLERE TEŞVİK ÖDEMESİ BAŞLIYOR

Devlet, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve insanına destek olmak amacıyla yeni uygulamalara devam ediyor. Bu uygulamanın bir örneği de SGK'nın açıkladığı Genç Girişimci Bursu ‘dur. Teşvik, gençlerin iş hayatında daha aktif rol almalarını ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmalarını amaçlıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, genç girişimcileri desteklemek amacıyla 1 Haziran 2018'de başlatılan Genç Girişimci Bursu'nun duyurusunu yaptı. Bu teşvik, gençlerin ekonomik ve girişimci faaliyetlere katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

TEŞVİKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Genç Girişimci Teşvikinden faydalanabilmek için bazı koşullar bulunmaktadır:

Sigortalının fiilen kendi işiyle uğraşması veya kendi işini yürütmesi gerekir.

Sorumlulukları 18 yaşından önce başlayan gençler, 18 yaşını doldurduktan sonra bir yıl süreyle bu destekten yararlanabilirler.

29 yaşını doldurmamış sigortalılar da bu teşvikten bir yıl süreyle yararlanabilmektedir.

Mevcut bir işletmeye ortak olmanız veya mevcut bir işletmeyi eşinizden veya üçüncü derece akrabanızdan devralmanız durumunda bu teşvikten yararlanamazsınız.

Eşin veya çocuğun ölümü halinde işi devralmak, fon talep etme şartlarını ihlal etmez.

DEVLET TEŞVİĞİ NE KADAR SÜREYLE VE NE KADAR ÖDENİYOR?

4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki desteklerden yararlanan genç girişimcilerin prim geliri asgari ücret üzerinden hesaplanıyor ve bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor. Örneğin 2023 yılında bu teşvikten yararlanacak genç girişimcilere temmuz ayından itibaren ödenecek prim geliri 4.628 TL olacak ve bu tutarın tamamı devlet tarafından karşılanacak. Başvurular SGK Devlet ve Merkez Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek. Türkiye'deki genç girişimcilere yönelik bu teşvik, gençlerin iş ve ekonomik kalkınmada daha aktif rol oynamasını sağlamayı amaçlıyor. Hükümetin bu teklifi genç girişimcilere başlamaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları için hayati bir destek sağlayacak. Genç Girişimciler Hibesi ekonomik kalkınmaya katkıda bulunur ve gençlerin iş dünyasındaki potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.