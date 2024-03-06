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3 banka 100.000 TL'lik kesenin ağzını açtı! 90 gün tek kuruş para almayacak

Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla bankalar tarafından kampanya duyuruları yapılıyor. Bu üç bankadan son dakika bir kampanya duyurusu yaptı. Bankalar, kampanyanın ayrıntılarını resmi internet sitelerinden duyurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.03.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:33
3 banka 100.000 TL'lik kesenin ağzını açtı! 90 gün tek kuruş para almayacak

Artan fiyatlar yapılan zamlar derken vatandaş ay sonunu getiremiyor hal böyle olunca nakit para bulmak için bir arayışına giriyorlar. Bu bankalardan vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya haberi daha geldi. Detaylar haberimizde…

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3 BANKADAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ! 100.000 TL KREDİDE GÖRÜLMEMİŞ DÜŞÜK FAİZ İMKÂNI!

3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bekleyenlere 3 bankadan müjdeli haber geldi. 100.000 TL ve üzeri para çekmek isteyen tüm vatandaşlara 3 ay erteleme ve bu bankalardan düşük faiz alma imkânı sunuluyor. 3 ay vadeli düşük faizli kredi veren bankalarla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

3 banka acil nakit ihtiyacı olan herkese duyuru yayınladı. Bildirimin ardından her vatandaşın hesabına anında nakit ödeme yatırılacak ve ödemeler 3 ay sonra yapılmaya başlanacak. Özellikle faiz oranlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaşması ve bankaların her geçen gün faiz oranlarını artırması insanlarda bu fırsattan yararlanmak istemesine neden oluyor. Peki en ucuz ihtiyaç kredisini hangi banka sunuyor? Hangi bankalar 3 ay vadeli ödemeli ihtiyaç kredisi sunuyor? 3 ay vadeli ödemeli ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? Aşağıda 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar yer alıyor…

3 BANKADAN 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Yüzde 5'in üzerindeki faiz oranları insanları ihtiyaç kredisi almaktan çekiniyor. Bankaların uygun faiz oranları ve 3 ay ertelemeli ödeme süresine sahip ihtiyaç kredisi kampanyası, sağladığı faydalar nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Üç banka da faiz oranlarını düşürerek insanlara 3 ay vadeli ödemeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Vakıfbank, Yapı Kredi ve N Kolay, 3 ay vadeli ödemeli ve düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurularında rekabetçi hale geldi.

N KOLAY 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURUSU

Aktif Bank'ın dijital bankacılık sistemi N Kolay, vatandaşların 7/24 kayıt yaptırıp kredilerini 3 ay ertelemeli olarak anında çekebilmeleri için hazırladıkları kampanyayı duyurdu. Gece veya gündüz fark etmeksizin İnternet Bankası veya N Kolay mobil uygulaması üzerinden başvuru yapıldığında 10.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi anında uygulanarak hesaba aktarılacaktır.

100.000 TL ihtiyaç kredisi isteyen müşteriler artık 3 ay sonra ödeme yapmaya başlayacak. 24 ay vadeli ve 3 ay vadeli ödemeli ihtiyaç kredisinin aylık geri ödemesi 6.924,20 TL oldu. 24 ay sonra %3,49 faiz oranıyla 3 ay vadeli toplam kredi tutarı 166.755,80 TL oldu.

YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Yapı Kredi Bankası, 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi fırsatıyla kişilerin acil nakit ihtiyaçlarını anında karşılamalarına olanak sağlıyor. 3 ay sonra ödemeye başlayan kredinin faiz oranı ise sadece 3,99 olarak açıklandı. Yapı Kredi Bankası'ndan 24 ay vadeli 100.000 TL vadeli 3 ay vadeli kredi almak isteyen vatandaşlar aylık 7.379,48 TL ödeme yaparken, ödenecek toplam tutar ise 177.682,52 TL oldu.

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Vakıfbank'tan 3 ay vadeli ödemeli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara yönelik faiz oranı 3,95 olarak açıklandı. 3,95 faiz oranı üzerinden hesaplanan 24 ay vadeli 100.000 TL'lik aylık geri ödeme tutarı 7.690,84 TL oldu. Vakıfbank, 3 ay sonra geri ödenecek olan krediye aylık taksit imkanının yanı sıra 2 ayda bir veya 3 ayda bir ödeme seçeneği de sunuyor. Toplam ödeme tutarı 24 ay sonra 179.468,21 TL oluyor.

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