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İstanbul'da Yük Mühendisleri ESTA Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Yük mühendisliği alanındaki önemli buluşma, ESTA'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti ve sektördeki işbirliklerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:29
İstanbul'da Yük Mühendisleri ESTA Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Yük Mühendisleri ESTA Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Dünyanın öncü ağır kaldırma ve taşıma şirketleri, üreticileri, satıcıları ve hizmet sağlayıcı firmalarının yöneticileri, Yük Mühendisliği Birliği Derneği (YMB) öncülüğünde düzenlenen Avrupa Anormal Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği (ESTA) toplantıları için İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantının Detayları

YMB’den yapılan açıklamaya göre, iki gün süren etkinlik, vinç, taşımacılık ve genel kurul konularında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. Toplantıya, ESTA üyesi toplam 54 şirketin temsilcisi katılım sağladı.

Konuşmalar ve Öne Çıkan Noktalar

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren ESTA Başkanı Fabio Belli, normal olmayan kaldırma ve taşıma hizmetlerinin yük mühendisliği uzmanlığı gerektirdiğine dikkat çekerek, YMB’nin bu alandaki örnek davranışını takdir ettiğini ifade etti. Belli, yük mühendisliği hizmetlerinin dünya ekonomisine katkısının her geçen gün artmakta olduğunu ve bu kapsamda Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli ülkelerde ortak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

YMB'nin Hedefleri ve İşbirlikleri

YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, sektördeki çok uluslu ve ulusal büyük üretici, tedarikçi ve vinç kiralama şirketlerini YMB çatısı altında bir araya getirdiklerini hatırlattı. Ayrıca, Türkiye’nin stratejik konumu ve büyüyen ekonomisiyle Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına açıldığını belirterek, ESTA ile işbirliklerinin devam edeceğine dair umut verdi. Altunkum, YMB olarak yük mühendisliği yönetmeliklerini AB standardına uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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