DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu

DASK Yarışmasında Finale Kalan Üniversiteler Açıklandı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalistlerini duyurdu. Yarışma, deprem bilincini artırmak ve geleceğin inşaat mühendislerine destek sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Yarışmanın Geçmişi ve Amaçları

DASK, deprem mühendisliğinin önemini vurgulamak ve üniversite öğrencilerinin projelerle katılım gösterdiği bu yarışmayı hayata geçirerek toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yarışma, ABD’deki EERI Seismic Design Competition'ın Türkiye versiyonu olarak 2014’ten bu yana düzenleniyor.

Bu Yılın Finalistleri

Bu yıl sekizincisi düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda finale kalan üniversiteler şunlardır:

Antalya Bilim Üniversitesi (Dinaris Otel)

Atatürk Üniversitesi (Aurora Tower)

Bozok Üniversitesi (Akrones Palas)

Bursa Teknik Üniversitesi (Apameea Otel)

Dokuz Eylüll Üniversitesi (Oniks Termal Otel)

Erciyes Üniversitesi (Akronium Otel)

Gaziantep Üniversitesi (Güney Anka)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Grand Opium Hotel)

İstanbul Teknik Üniversitesi (Armoni Termal Otel)

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Marsyas Otel)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Aureum Otel)

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (Orion Sky Hotel)

Konya Teknik Üniversitesi (Pentus Tower)

MEF Üniversitesi (Midas Otel)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Noble Elite Utopia)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Marsia Hotel)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Diamond Tower Otel)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Akmonia Otel)

Romanya Üniversitesi (Bucharest)

Sakarya Üniversitesi (Black Marsyas Tower)

Yeditepe Üniversitesi (Thermalux Dinar)

Final ve Teması

Bu yılki yarışmanın finali, 14-16 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarışmadaki tema ise "Yarının Mühendisleriyle Geleceğimizi Sağlamlaştırıyoruz" olarak belirlendi. Finalde, finalist takımlar projelerinin sunumlarını yapacak ve bina maketleri, farklı depremler altında "sarsma masası" üzerinde test edilecek.

Jüri, kazanan takımı, maket binaların deprem performansına göre belirleyecek.