3. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Yol Haritası

3’üncü Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Yeşil Dönüşümün Yol Haritası Belirlendi

Turkuvaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi, iklim kriziyle mücadeleden döngüsel ekonomiye, yerel yönetimlerin yeşil dönüşümünden iş dünyasının ESG sorumluluklarına kadar geniş bir gündemi Türkiye’nin önde gelen aktörleriyle masaya yatırdı. Zirve; kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Açılışta öne çıkan mesajlar

Açılış konuşmalarında sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil ekonomik ve toplumsal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü şu değerlendirmeyi paylaştı: "Çok net bir gerçek var: Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanıklı bir gelecek; tek tek aktörlerin değil, ilkeler etrafında birleşen, sorumluluk alan ve birlikte hareket eden bir iş dünyasının eseri olabilir. ... 1,5 derece hedefi için 2030 yarın demek ve bu tablo bize çok daha kararlı, çok daha cesur adımlar atmamız gerektiğini söylüyor. ... Yeşil dönüşüm, raporlama, şeffaflık, yenilenebilir enerji ve tedarik zincirlerinin dönüşümü şirketlerimiz için kritik bir eşik."

"Yeşil dönüşüm, niyetle değil doğru planlama ve cesur uygulamalarla olur" — Fatma Şahin

"Yerelden Küresele Yeşil Kalkınma Modeli: Üreten ve Dönüşen Şehirler" oturumunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şehirdeki uygulamaları ve hedefleri anlattı. Şahin, ulaşımın hava kirliliğindeki payına dikkat çekerek, "Biz önce eski ve yüksek emisyonlu araçları sistemden çıkardık, CNG’li otobüslere geçtik, ardından elektrikli otobüsleri devreye aldık. Bugün filomuzdaki elektrikli araçların yüzde 80’i hibe kaynaklarla finanse edildi." dedi. Şahin ayrıca hidrojenli otobüs çalışmaları, su yönetimi ve atık su geri kazanımı gibi adımları şöyle özetledi: İçme suyu krizinin hızla çözülmesi, sanayi suyunun Fırat’tan ayrı hatla sağlanması, atık suyun %98’inin yeniden kazandırılması ve yenilenebilir enerjide 41 megavat kurulu güce ulaşılması. Şahin, Sıfır Atık yaklaşımını ekonomik bir kaldıraç olarak gördüklerini, atığın sanayiye kazandırılması, çöpten enerji üretimi ve atık ısıyla tarım uygulamalarına değindi. COP31’in Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Şahin, "Artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı olan ayakta kalıyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri ve sponsorlar

Zirve kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, etkinliğe Halkbank, Rams, Türk Telekom, Ziraat Bankası platin sponsor; Borsa İstanbul, Cengiz Holding, Türk Hava Yolları, Vakıf Leasing gold sponsor; Duja Hotels, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Getir destek sponsorları ve yaka sponsoru Trendyol katıldı. Ödüller; sürdürülebilirlik alanında fark yaratan kişi ve kurumlara takdim edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’i "Yeşil Şehir" haline getirme çabaları, yenilenebilir enerji yatırımları ve kentsel kalkınmayı doğa dostu politikalarla harmanlayan liderliği nedeniyle ödüle layık görüldü. Vakko, LCA yaklaşımını benimsemesi ve atık yönetimi uygulamaları ile; ödülü Vakko CEO’su Jaklin Güner aldı. ATMA Derneği, atık kirliliğiyle mücadelede yenilikçi iletişim ve "Temiz Şehirler" modeli çalışmaları nedeniyle ödül aldı; ödül dernek başkanı Pervin Ersoy'a takdim edildi.

Diğer ödül alan kurum ve kişiler arasında Halkbank (Paraf Doğal kart), THY (Global SAF Deklarasyonu katılımcılığı ve SAF artışı hedefleri), Kimpur, Oyak Çimento, Re&Up, Corendon Airlines, Duja Hotels ve kültür-sanat alanında katkıları nedeniyle Fecir Alptekin ile Müge Anlı yer aldı. Her bir ödül, ilgili proje ve uygulamaların sürdürülebilirlik açısından taşıdığı somut etki gerekçesiyle verildi.

Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Yol Haritası ve sürdürülebilir finans

Prof. Dr. Halil Hasar liderliğinde gerçekleşen "Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Yol Haritası" oturumunda, yeşil dönüşümün artık yalnızca çevresel bir zorunluluk değil; küresel ticaret, yatırım ve teknoloji üretimi açısından stratejik bir rekabet alanı olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefi doğrultusunda dönüşümü enerjiyle sınırlamadan sanayi, finansman, kentleşme ve ulaştırma başlıklarını kapsayan bütüncül bir model olarak ele alması gerektiğini belirtti.

"Yönetişim ve Finansal Sorumlulukta Etki Oluşturmak" oturumunda ise güçlü yönetişim, finansal sorumluluk ve kurumsal güvenin sürdürülebilir büyüme ve yatırım kararlarındaki belirleyici rolü tartışıldı. Panelde Seçil Yıldız, Ebru Dildar Edin ve Prof. Dr. Cem Avcı gibi isimler finansal araçlar, yatırım kriterleri ve hesap verebilirlik konularındaki yaklaşımları paylaştı.

Zirve değerlendirmelerinde sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir başlık olmadığı; ekonomik rekabet gücünü, yatırım kararlarını ve toplumsal dönüşümü doğrudan etkileyen stratejik bir kalkınma alanı haline geldiği vurgulandı.

