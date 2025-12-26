Gıda Arzı Güvenliği İçin Tarımda Teknolojik Dönüşüm Şart

Rusya-Ukrayna savaşıyla tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil, jeopolitik bir güç unsuru olduğu ortaya çıktı. TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz bu bağlamda, yapay zekâ ve otonom sistemlerle tarımda köklü bir dönüşümün zorunlu olduğunu belirtti.

Savaşın gösterdikleri

Ukrayna’nın Avrupa’nın tahıl ambarı konumunun aksaması, başta Afrika ve Orta Doğu olmak üzere birçok bölgede gıda krizini tetikledi. Karagöz, Türkiye öncülüğünde uygulamaya giren Tahıl Koridoru Anlaşmasının milyonlarca insan için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı ve bunun tarımın artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Teknoloji fark oluşturuyor

Geleneksel tarım anlayışının yerini teknolojik üretim modellerinin aldığını ifade eden Karagöz, “Savaşlar üretimi durdurmuyor, teknoloji fark oluşturuyor” dedi. Karagöz’e göre otonom sistemler ve yapay zekâ destekli üretim sayesinde hedef artık sadece üretim miktarı değil; daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmak.

Türkiye için acil gündem: teknolojiyle dönüşüm

Türkiye’nin tarımsal potansiyeline rağmen iklim krizi, su yönetimi, fiyat istikrarı ve yaşlanan üretici nüfusu gibi risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Karagöz, özellikle hayvancılıkta yaş ortalamasının 60’a yaklaşmasının ciddi bir uyarı olduğunu kaydetti. Karagöz, “Gençleri tarıma ancak modern, teknoloji tabanlı üretim modelleriyle çekebiliriz. Milli Teknoloji Hamlesi’nin tarım ayağını güçlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Karagöz, süt üretimi örneğinde de teknolojinin etkisini şu şekilde özetledi: bugün 10 milyon inekle yapılan üretimin, doğru teknoloji ve genetik altyapı ile 2 milyon inekle gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bu yaklaşımın su, emek ve zaman tasarrufu sağladığını ve tarımda verimliliğin artık tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

TARIM TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ (TÜME) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULKADİR KARAGÖZ