Kilis'te Hibe Destekli Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Dağıtıldı

Kilis'te 69 yetiştiriciye kırkım ve yem kırma makineleri, 3 dal kırma makinesi ve 1.976 litre organik gübre hibe edildi; üreticilere verim artışı ve maliyet avantajı sağlanacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:32
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle, Kilis Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hayvancılık ve bitkisel üretim yapan yetiştiricilere hibe destekli ekipman teslimi gerçekleştirildi.

Dağıtılan ekipmanlar ve kapsam

Proje kapsamında il genelinde büyükbaş üreticilerine, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyesi 32 yetiştiriciye yüzde %50 hibeli yem kırma makinesi desteği sağlandı.

Kilis Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi 37 yetiştiriciye yüzde %70 hibeli küçükbaş kırkım makinesi dağıtıldı.

Organik üzüm üreticilerine yönelik destekler kapsamında ise yüzde %85 hibeli 3 adet traktör askılı bacalı şaftlı dal kırma makinesi teslim edildi ve 300 organik üreticiye toplam 1.976 litre organik gübre desteği verildi.

Hedefler ve yetkililerin açıklamaları

Programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, projelerin sağmal hayvanlarda süt verimini artırma, besi hayvanlarında karkas randımanını yükseltme, yemden maksimum fayda sağlama ve yetiştiricilerin iş yükünü azaltma hedefi taşıdığını söyledi.

Şahin, dal budama atıklarının komposta dönüştürülmesiyle hem atık sorununun önleneceğini hem de toprağın zenginleştirilerek su tutma kapasitesinin artırılacağını belirterek, üreticilerin ekonomik olarak desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Programa Kilis Milletvekili Mustafa Demir ile Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ve diğer protokol üyeleri katıldı.

