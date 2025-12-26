DOLAR
Aydın Ziraat Odaları'ndan Zeytin Üreticilerine Destek ve Markalaşma Çağrısı

Aydın Ziraat Odaları, artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle zeytin üreticilerine destek ve zeytin-zeytinyağında markalaşma önerdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:47
Açıklamanın özeti

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, artan maliyetler ve kuraklığın etkileri karşısında zeytin üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Kurul, zeytin ve zeytinyağının ham madde olarak değil, paketli ve markalı ürünler şeklinde pazarlanmasının üretici gelirini artıracağına dikkat çekti.

Yaşanan sorunlar

Yapılan açıklamada, üretimde karşılaşılan temel sorunlar şu şekilde aktarıldı: işçilik maliyetlerinde ciddi artış, tarımsal kuraklığın rekolte ve kaliteye etkisi ile girdi maliyetlerinde yükseliş. İşçilik giderlerinin son dönemde erkek işçi yevmiyesinin 3 bin - 3 bin 500 TL, kadın işçi yevmiyesinin ise 1.500 TL seviyelerine çıktığı belirtildi. Ayrıca akaryakıt, gübre ve zirai ilaç başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışın üreticileri zorladığı vurgulandı.

Uluslararası karşılaştırma ve piyasadaki durum

Açıklamada, zeytinyağı fiyatlarının dünyada düşme eğiliminde olduğu, buna karşın Avrupa Birliği ülkelerinde (İspanya, İtalya, Yunanistan) üreticilerin 1,5 Euro'ya varan desteklerle korunduğu hatırlatıldı. Türkiye'de ise üretici birlikleri ve kooperatiflerin imkanları ölçüsünde alım yaparak piyasayı düzenlemeye çalıştığı ifade edildi.

Kurulun çözüm önerileri

Çözüm önerileri arasında ön plana çıkanlar şunlar:

• Çiftçilerin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doğrudan desteklenmesi

• Zeytin ve zeytinyağının ham madde olarak değil, paketli ve markalı ürünler şeklinde pazarlanması

• Üretici desteklerinin tüketiciye de olumlu yansıyacağının kabulü

Aydın Ziraat Odaları'nın açıklaması

Ülkemizde zeytin üretimi Ege, Akdeniz, Marmara, Güney Anadolu bölgelerinde, Akdeniz iklim kuşağında yapılmaktadır. Üretimin bir kısmı yağ, bir kısmı dane zeytin olarak değerlendirilmektedir. Zeytin kutsal kitaplarda bile ismi geçen ender ürünlerden birisidir. Tıp uzmanlarınca da sağlık açısından tüketilmesi önerilmektedir. Zeytin üretimi yapılan yerlerde de üreticilerimiz için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Üretimi çok zahmetli, meşakkatli bir üründür. Genelde aile ziraatı olarak göze çarpar. Eğer aile ziraatı olmaz ise ürünlerin büyük kısmı ağaçlarda hasat edilmeden kalır. Son zamanlarda işçilik anormal derecede artış göstererek erkek işçi yevmiyesi 3 bin, 3 bin 500 TL, kadın işçi yevmiyesi ise bin 500 TL bulmaktadır. Tarımsal kuraklıktan zeytin de etkilenerek hem rekoltede hem de kalitede (danelik) kayıplar yaşanmaktadır. Girdi maliyetlerinde son yıllarda başta akaryakıt, gübre, zirai ilaç olmak üzere büyük artışlar yaşanmakta buda üreticilerimizi çok zorlamaktadır. Son iki yıla baktığımızda zeytinyağı fiyatları dünyada da düşmekte ancak zeytin üretimi yapılan Avrupa birliği ülkelerinde (İspanya, İtalya, Yunanistan) üreticiler 1,5 Euro’ya varan paralarla desteklenmektedir. Ülkemizde ise üretici birlikleri imkanları ölçüsünde kooperatifler vasıtası ile üreticilerimizden hem zeytin hem zeytinyağı alımı yaparak piyasada regüle vazifesi yapmakta, fiyatların dengede kalması için gayret içerisinde olmaktadırlar. Enflasyonun sebebi üretici olamaz. Çünkü ne aldığının ne sattığının fiyatını kendi belirleyememektedir. Oluşan fiyatlardan ne üretici memnun ne de tüketici. Üreten kazanamıyorum diye dertleniyor, bağırıyor, tüketici ise çok pahalı alamıyorum diye dertleniyor, ses yükseltiyor. Bunun çaresi gelişmiş olarak adlandırdığımız ülkelerdeki gibi çiftçilerin desteklenmesi, ürettiklerimizin ham olarak değil kutulu, markalı olarak satılabilmesi. Eğer üretici tam anlamıyla desteklenir ise bundan tüketici de faydalanır. Üreticiye destek aynı zamanda tüketiciye destek demektir.

Sonuç

Aydın Ziraat Odaları, hem üretici sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de piyasa dengesinin korunması için hemen uygulanabilir destek mekanizmaları ve markalaşma stratejileri geliştirilmesini talep ediyor.

