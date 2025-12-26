Kadın Mühendis Okulu: OKA ile Sanayide Kadın İstihdamını Artırıyor

Kadın Mühendis Okulu, Sanayide Kadın Varlığını Güçlendiriyor

Kadın Mühendis Okulu, kadın mühendislerin sanayi ve teknoloji alanlarında daha etkin rol almasını amaçlayarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen uygulamalarla doğrudan istihdama katkı sağlıyor.

Strateji ve Paydaş Toplantısı

Program kapsamında önümüzdeki dönem çalışmalarını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık etti. Toplantıda, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş, Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birimi Başkanı Fatih Ege ile Kadın Mühendis Okulu’nda eğitim alan kadın mühendisler yer aldı. Görüşmelerde, kadın mühendislerin sanayideki etkinliğini artıracak yeni adımlar ele alındı.

Programın Amacı ve İş Birliği

Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen program, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında yürütülüyor. Programın hedefi, üniversite öğrencisi ve yeni mezun kadınlara uygulamalı sanayi deneyimi kazandırmak ve işletmelerde dijital dönüşüm ile yalın üretim süreçlerinde kadın istihdamını artırmaktır.

Eğitim İçeriği ve Saha Uygulamaları

Açılışı Nisan ayında gerçekleştirilen eğitim sürecine 15 kadın mühendis kabul edildi. Katılımcılar dört hafta boyunca yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşüm başlıklarında kapsamlı teorik ve saha eğitimi aldı; uygulamalar sanayi örnekleri ve vaka analizleriyle desteklendi.

Aynı zamanda katılımcılara YODA Analizi eğitimi verilerek organizasyonel olgunluk düzeyleri değerlendirildi, güçlü ve gelişime açık yönlerin tespiti ve sürekli iyileştirme yetkinlikleri kazandırıldı.

Öğren‑Dönüş Projeleri ve Uygulama Sahaları

Bu kazanımlar, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yürütülen Öğren‑Dönüş Projeleri kapsamında sahaya taşındı. Uygulamalar Samsun Büyükşehir Belediyesi, Merkez OSB, Bafra OSB, Kavak OSB ve Merzifon OSB’deki işletmelerde, toplam 10 hafta boyunca gerçekleştirildi.

Mezuniyet ve İstihdam Sonuçları

Öğren‑dönüş sürecinin ardından katılımcılar OKA ve OSB müdürlüklerinin yanı sıra sanayi yapıları ziyaret edilerek kariyer yönetimi, ilin sanayi altyapısı ve yatırım ekosistemi hakkında bilgilendirildi. Program sonunda kursiyerlerden yedisi çeşitli OSB’lerde "Yalın Üretim ve İş Geliştirme Sorumlusu" olarak istihdam edilirken, bir mühendis Samsun Model Fabrika’da, bir mühendis uluslararası bir e‑ticaret firmasında, üç mühendis ise bölgede imalat sanayine yönelik özel sektör işletmelerinde göreve başladı.

İkinci Dönem Lansmanı

22 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Kadın Mühendis Okulu’nun ikinci dönem lansmanı yapıldı. İkinci dönem için alınan başvurular arasından farklı mühendislik disiplinlerinden 17 yeni kadın mühendis adayı programa dâhil edildi.

Bölgesel Etki

Kadın Mühendis Okulu, TR83 Bölgesi’nde kadın mühendislerin sanayiye entegrasyonunu güçlendiren bir model olarak öne çıkıyor ve yalın ile dijital dönüşüm süreçlerinde bölgesel ölçekte etki yaratmayı sürdürüyor.

PROGRAM KAPSAMINDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’NIN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI.