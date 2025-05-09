MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir Atandı

MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir Seçildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanlığına Burhan Özdemir seçildi. 28. Olağan Genel Kurul, Haliç Kongre Merkezi'nde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Yeni dönem yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Burhan Özdemir’in Yönetim Kurulu Üyeleri

Yeni yönetim kurulunda yer alan asil üyeler arasında Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar, Fahrettin Oylum, Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta bulunuyor.

Özdemir’in Vizyonu

Genel kurulda konuşan Burhan Özdemir, bu görevde bulunmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğu bir emanet olarak kabul ettiğini ifade etti. “MÜSİAD'ı konfor için değil, tamamıyla sorumluluk için seçtik” diyen Özdemir, üyeleriyle daha çok iletişim halinde olacağını ve birlikte çalışacaklarını söyledi.

Yeni Dönem Projeleri

Özdemir, yeni dönemin ilk adımlarından biri olarak MÜSİAD Vizyon Belgesi'ni yayımlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu belge ile önümüzdeki dönemin hedeflerinin net bir şekilde ortaya konulacağını söyleyen Özdemir, yeni projeler arasında MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansı’nın kurulmasının da olduğunu vurguladı.

Mahmut Asmalı'dan Duygusal Veda

Önceki dönem Genel Başkan Mahmut Asmalı, 3 yıl 8 ay süren görevini devretmenin gururunu yaşadı. Asmalı, MÜSİAD'ın 35 yıllık şanlı geçmişiyle, davasına sadakatle yoluna devam ettiğini ve bu sürecin her aşamasında emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.

Burhan Özdemir'in Özgeçmişi

1977 yılında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğan Burhan Özdemir, lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise İngiltere'de yaparak, önemli teknik projelerde yer aldı. 2008 yılında Türkiye'ye döndü ve OPTİMAL şirketler grubunu kurdu. Özdemir, aynı zamanda MÜSİAD'ın 27. Olağan Genel Kurulunda genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı seçilen Burhan Özdemir, konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı seçilen Burhan Özdemir, konuşma yaptı.