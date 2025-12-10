DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

EGİAD Ticaret Köprüsü 11. Kez: EGİFED ile Güçlü Networking

EGİAD ve EGİFED iş birliğiyle düzenlenen EGİAD Ticaret Köprüsü 11. kez yaklaşık 70 iş insanını buluşturdu; bölgesel ticaret ve iş ağları güçlendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:18
EGİAD Ticaret Köprüsü 11. Kez: EGİFED ile Güçlü Networking

EGİAD Ticaret Köprüsü 11. Kez EGİFED ile Güçlü Networking

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) iş birliğinde düzenlenen EGİAD Ticaret Köprüsü, 11. kez iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin en etkin networking platformlarından biri olmayı sürdürdü. Etkinlik, bu yıl da yaklaşık 70 iş insanı katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Bugüne kadar binin üzerinde iş insanını bir araya getirerek yeni iş bağlantılarının kurulmasına, ticari iş birliklerinin doğmasına ve iletişim kanallarının güçlenmesine katkı sağlayan Ticaret Köprüsü; bölgesel ekonomiye dinamizm kazandıran örnek etkinlikler arasında yer alıyor.

EGİAD, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 900’ün üzerinde üye ve bu üyelerin 3 bin 500 şirket temsilciliğiyle bölge ekonomisinin önemli aktörlerinden biridir. Dernek, üyelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitimler, ticaret köprüleri, uluslararası misyon gezileri ve sektörel etkinliklerle iş dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

İş birliği ve dayanışma vurgusu

Etkinlikte, EGİFED çatısı altındaki Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, Manisa, Nazilli, Erdek ve Bergama GİAD temsilcileri ile diğer katılımcılar yer aldı. EGİFED’in 9 derneği tek çatı altında buluşturan yapısı, genç iş dünyası için güçlü bir sinerji oluşturdu.

Tarihi ve kültürel atmosferiyle dikkat çeken EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi - Tarihi Portekiz Sinagogunda düzenlenen program, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ve EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçerin açılış konuşmalarıyla başladı.

'EGİAD Ticaret Köprüsü; üyelerimizin birbirini daha yakından tanımasını, potansiyel iş birliklerinin gelişmesini ve yeni ticari bağların kurulmasını sağlayan önemli bir araçtır. Bu etkinlik yalnızca kartvizit değişiminden ibaret değil; Ege Bölgesi’nin üretim, hizmet ve ticaret gücünü aynı ortamda buluşturan stratejik bir platformdur. İş dünyasının hızla dönüşen dinamikleri içinde güçlü ilişki ağlarına sahip olmanın rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Bu buluşmanın hem üyelerimizin gelişimine hem de bölge ekonomisine canlılık kazandıracağına inanıyorum.'

'EGİFED, 9 dernek ve bin 500’ü aşkın üyesiyle Ege’nin genç iş dünyasını ortak bir vizyon etrafında birleştiren güçlü bir çatı kuruluşudur. Farklı sektörlerdeki birikimleri bütünleştirerek ortak aklı büyüten bir yapıya sahibiz. EGİAD Ticaret Köprüsü’nün 11. buluşması, EGİAD ve EGİFED iş birliği ile örgütlü güç ve dayanışmanın bölgesel ticarette nasıl yeni açılımlar oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.'

Networking’e yoğun ilgi

Etkinliğin moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Eroğlu üstlendi. Katılımcılar networking oturumunda firma tanıtımlarını paylaşarak faaliyet alanlarını anlattı ve olası iş birlikleri için temaslarda bulundu. Organizasyon kapsamında çok sayıda yeni ticari bağlantı kuruldu ve EGİAD’ın üyelerine sunduğu sosyal sermayeyi güçlendirme misyonu yeniden gözler önüne serildi.

Güvene dayalı bir iş birliği kültürü

Geleneksel hale gelen EGİAD Ticaret Köprüsü buluşmaları, yalnızca yeni ticari fırsatlar oluşturmakla kalmıyor; genç iş insanları arasında güvene dayalı, uzun soluklu iş birliği kültürünün gelişmesine de zemin hazırlıyor. Etkinlik, bölgesel ticaretin ve iş ağlarının geliştirilmesine yönelik önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD) VE EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (EGİFED) İŞ...

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD) VE EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (EGİFED) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN EGİAD TİCARET KÖPRÜSÜ, 11. KEZ İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD) VE EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (EGİFED) İŞ...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eşarj, Kullanıcı Önerisiyle İzmir Aliağa'ya 180kW Hızlı Şarj İstasyonu Açtı
2
Samsun Büyükşehir GES’lerle 285 Milyon TL Tasarruf Sağladı
3
Kilis'te Döner 30 TL'ye Düştü: Esnaftan İndirim Akımı
4
Kırklareli'de TÜFİS ile Tarım Ürünleri Fiyatlarına Sıkı Kontrol
5
Adilcevaz'da Şeker Pancarı Sökümü Hızla İlerliyor
6
BIST 100 İlk Yarıda %0,43 Geriledi — İşsizlik ve Dış Ticaret Verileri Etkiledi
7
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar