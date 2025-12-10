EGİAD Ticaret Köprüsü 11. Kez EGİFED ile Güçlü Networking

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) iş birliğinde düzenlenen EGİAD Ticaret Köprüsü, 11. kez iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin en etkin networking platformlarından biri olmayı sürdürdü. Etkinlik, bu yıl da yaklaşık 70 iş insanı katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Bugüne kadar binin üzerinde iş insanını bir araya getirerek yeni iş bağlantılarının kurulmasına, ticari iş birliklerinin doğmasına ve iletişim kanallarının güçlenmesine katkı sağlayan Ticaret Köprüsü; bölgesel ekonomiye dinamizm kazandıran örnek etkinlikler arasında yer alıyor.

EGİAD, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 900’ün üzerinde üye ve bu üyelerin 3 bin 500 şirket temsilciliğiyle bölge ekonomisinin önemli aktörlerinden biridir. Dernek, üyelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitimler, ticaret köprüleri, uluslararası misyon gezileri ve sektörel etkinliklerle iş dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

İş birliği ve dayanışma vurgusu

Etkinlikte, EGİFED çatısı altındaki Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, Manisa, Nazilli, Erdek ve Bergama GİAD temsilcileri ile diğer katılımcılar yer aldı. EGİFED’in 9 derneği tek çatı altında buluşturan yapısı, genç iş dünyası için güçlü bir sinerji oluşturdu.

Tarihi ve kültürel atmosferiyle dikkat çeken EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi - Tarihi Portekiz Sinagogunda düzenlenen program, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ve EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçerin açılış konuşmalarıyla başladı.

'EGİAD Ticaret Köprüsü; üyelerimizin birbirini daha yakından tanımasını, potansiyel iş birliklerinin gelişmesini ve yeni ticari bağların kurulmasını sağlayan önemli bir araçtır. Bu etkinlik yalnızca kartvizit değişiminden ibaret değil; Ege Bölgesi’nin üretim, hizmet ve ticaret gücünü aynı ortamda buluşturan stratejik bir platformdur. İş dünyasının hızla dönüşen dinamikleri içinde güçlü ilişki ağlarına sahip olmanın rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Bu buluşmanın hem üyelerimizin gelişimine hem de bölge ekonomisine canlılık kazandıracağına inanıyorum.'

'EGİFED, 9 dernek ve bin 500’ü aşkın üyesiyle Ege’nin genç iş dünyasını ortak bir vizyon etrafında birleştiren güçlü bir çatı kuruluşudur. Farklı sektörlerdeki birikimleri bütünleştirerek ortak aklı büyüten bir yapıya sahibiz. EGİAD Ticaret Köprüsü’nün 11. buluşması, EGİAD ve EGİFED iş birliği ile örgütlü güç ve dayanışmanın bölgesel ticarette nasıl yeni açılımlar oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.'

Networking’e yoğun ilgi

Etkinliğin moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Eroğlu üstlendi. Katılımcılar networking oturumunda firma tanıtımlarını paylaşarak faaliyet alanlarını anlattı ve olası iş birlikleri için temaslarda bulundu. Organizasyon kapsamında çok sayıda yeni ticari bağlantı kuruldu ve EGİAD’ın üyelerine sunduğu sosyal sermayeyi güçlendirme misyonu yeniden gözler önüne serildi.

Güvene dayalı bir iş birliği kültürü

Geleneksel hale gelen EGİAD Ticaret Köprüsü buluşmaları, yalnızca yeni ticari fırsatlar oluşturmakla kalmıyor; genç iş insanları arasında güvene dayalı, uzun soluklu iş birliği kültürünün gelişmesine de zemin hazırlıyor. Etkinlik, bölgesel ticaretin ve iş ağlarının geliştirilmesine yönelik önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

