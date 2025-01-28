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31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya'da Kapılarını Açtı

Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 300 firma ve 1000 marka ile önemli katılımcıları ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:37
31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya'da Kapılarını Açtı

31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Başladı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), Antalya'da başladı. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bu önemli etkinliğe, 300 firma ve 1000 marka katılıyor. Fuar süresince, ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarından yaklaşık 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Gıda Güvenliği Vurgusu

Fuarın açılışında konuşma yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gıdanın hayatı sürdüren en temel yapı taşı olduğuna dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan tedarik sıkıntılarına atıfta bulunan Şahin, "İnsan yemeden, içmeden yaşayamıyor. Dolayısıyla gıda tedariğini her zaman ve her koşulda kesintisiz yapmak zorundasınız," dedi.

Vali Şahin, son dönemlerde yaşanan kaçak alkol sorunlarına bağlı kayıpların, gıda tedarik süreçlerinin daha dikkatli bir şekilde ele alınmasını gerektirdiğinin altını çizdi. Gıda güvenliğinin kritik bir mesele olduğunu belirten Şahin, 2025'te gıda denetimlerinde daha fazla ağırlık verileceğini ifade etti.

Fuarın Katkıları ve İndirim Talepleri

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, fuarın başarılı geçmesini dileyerek tüm katılımcılara teşekkür etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fuarın ana amacının Antalya turizmine katkı sağlamak ve üretici firmalarla uluslararası firmaları bir araya getirmek olduğunu belirtti. Palandöken, fuardaki firmaların bu özel günün anısına fiyatlarında yüzde 25 indirim yapmalarını istedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, fuarın Antalya için büyük bir katma değere sahip olduğunu dile getirirken, eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Arif Çetin, geleceğin en etkili silahının gıda ve enerji olduğunu vurguladı. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise fuarın bu yıl yüzde 30 daha büyüdüğünü belirtti.

Fuar, 31 Ocak tarihinde sona erecek.

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