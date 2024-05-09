33 ile yüzde 25 indirimli arsa müjdesi! TOKİ'den ucuz arsa almanın tam sırası

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TOKİ ARSA SATIŞI İÇİN SON 5 GÜN! 33 İLDE KDV'DEN MUAF 391 ARSA YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 48 AY VADE FIRSATIYLA SATILACAK!



Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Toplu Konut İdaresi, toplam 391 parsel ticari, konut, turizm, sanayi, gemi söküm ve plansız arsaları yüzde 25 peşinatla ve 48 ay vadeyle satacak. İhale 8 ve 9 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye genelinde yeni konut projeleri inşa etmeye devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi şimdi de arsa fırsatları sunuyor.

Toplu Konut İdaresi, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 33 ilde 391 farklı arsayı ihaleye çıkardı.

AÇIK ARTIRMA 8-9 MAYIS'TA YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre yaklaşık 2.252.506 metrekarelik alan için tahmini maliyet 16.466.270.038 Türk lirası; İzmir, İstanbul, Adana, Sakarya,Aksaray,Afyonkarahisar,Ağrı,Çorum,Diyarbakır,Ankara,Antalya,Aydın,Balıkesir,Şanlıurfa,Bitlis,Bursa,Çanakkale,Elazığ,Niğde,Hatay,Karabük,Konya,Eskişehir,Malatya,sin, Muş, Muğla, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak ve Yalova'da toplam 391 arsa ihaleye çıkacak. Arsa sahibi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği ihaleler, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

Yatırımcıların heyecanla beklediği oturumlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi İstanbul Hizmet Binası ile Tatil Oteli ve Konferans Salonu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca bu arazilerin satış teklifi “wwwemlakmuzayedecomtr” adresinden online olarak da yapılabilecek.

YÜZDE 25 PEŞİNAT 48 AY VADE İLE KDV'DEN MUAF ARSA FIRSATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nin verdiği detaylı bilgiye göre alıcılar yüzde 25 peşinat, yüzde 48 peşinatla konut, ticari, sanayi ve turizm amaçlı arsa satın alma hakkına sahip olacak. Ayrıca araziler KDV'den muaftır. Satılık arsa hakkında daha detaylı bilgiye “wwwtokigovtr” ve “wwwemlakmuzayedecomtr” internet sitelerinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.