4.260 TL teminat bedelini ödeyenler 1815 metrekarelik tarlaya sahip olacaklar! O banka teklif usulü satışı duyurdu

Uygun fiyata tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde dolu haber Ziraat Bankası tarafından verildi. Ziraat Bankası gayrimenkul satış kısmından zaman zaman birçok taşınmazı uygun fiyatlara satışa çıkartıyor. Bu sefer satışa söz konusu olan taşınmaz ise Konya’nın Hadim ilçesindeki Bademli Mahallesi'nde 1.815 metrekarelik tarla oldu. 4.260 TL teminat bedeli istenen bu tarla için başlangıç bedelinden minimum artış miktarına kadar tüm detaylar belli oldu. İşte ikinci teklifini bekleyen Bademli Mahallesi'nde tarla satışının detayları…

71.000 TL BAŞLANGIÇ BEDELİ İSTENİYOR

Teklif usulü satışa söz konusu olan taşınmaz için başlangıç bedeli ise 71.000 TL olarak belirlendi. Satışın gerçekleşmesine son 3 gün kalmışken, minimum teklif olan 71.000 TL verildi. Eğer uygun fiyatta taşınmaz sahibi olmak istiyorsanız, minimum 1.000 TL artışı göz önünde bulundurarak 72.000 TL’lik bir teklif iletebilirsiniz. Bu teklifi iletmek için Ziraat Bankası gayrimenkul tarafından Bademle Mahallesi'ndeki tarla için belirtilmiş olan 4.260 TL’lik teminat bedelini eksiksiz şekilde ödeme şartı mevcut.





KREDİYE UYGUN TARLA ZİRAAT BANKASI'NDAN SATIŞTA

4.260 TL teminat bedelli ve 71.000 TL başlangıç bedelli 1815 metrekarelik Bademli Mahallesi'ndeki tarla satışı için Ziraat Bankası krediye uygun olduğunu da paylaştı. Sizler de Konya’nın Hadim ilçesindeki Bademli Mahallesinde geniş bir tarla sahibi olmak istiyor ve yatırım yapmak istiyorsanız; müstakil parsel tapu ile satışa çıkartılacak bu tarlayı kesinlikle kaçırmayın.