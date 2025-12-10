DOLAR
Çarşamba Ticaret Borsası Heyeti Batum'da BATGİAD Başkanı ile Görüştü

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti Batum'da BATGİAD Başkanı Ayhan Dikme ile Türkiye-Gürcistan ticareti, bölgesel iş birliği ve ortak projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:39
Buluşma ve değerlendirmeler

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Batum'daki iş ziyaretleri kapsamında BATGİAD Türk Gürcü İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Dikme'yi ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye-Gürcistan arasındaki ticari ilişkiler, bölgesel iş birliği imkanları ve iki ülke arasında geliştirilmesi planlanan ortak projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ayhan Dikme, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek BATGİAD olarak bölgede ekonomik iş birliklerinin güçlenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, Batum temasları çerçevesinde yapılan bu görüşmenin bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından verimli geçtiğini vurguladı.

