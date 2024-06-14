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4 ilde 10.000 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ dev projeyi duyurdu

TOKİ'nin son açıklamasına göre, dört farklı şehirdeki projeler için e-Devlet kapısı aracılığıyla başvuru süreci başlamış bulunmakta. Başvuru için ayrılan zamanın sonuna gelinmek üzere, dolayısıyla ilgilenen vatandaşların acele etmeleri gerekiyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:03
4 ilde 10.000 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ dev projeyi duyurdu

TOKİ'nin son duyurusuna göre, dört şehirdeki konut projelerine yönelik başvurular e-Devlet platformu üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru için tanınan sürenin bitimine az bir zaman kaldığından, ilgilenen vatandaşların hızlı hareket etmeleri önem taşıyor.

TOKİ'den Emlak Piyasasına Yeni Soluk

TOKİ, emlak piyasasını canlandırmaya yönelik büyük ölçekli konut projeleriyle yine gündemde. Yeni inşa edilen projeler, dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayallerini makul ödeme planlarıyla gerçeğe dönüştürüyor ve bu süreçte kiralık ev piyasasında da fiyatların dengelenmesine katkı sağlıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ'nin yeni projeleri, özellikle 3+1 konut seçenekleriyle orta gelirli aileler için cazip imkanlar barındırıyor.

toki konut

TOKİ'den Dört Şehirde E-Devlet Üzerinden Yeni Başvuru Fırsatı

Son yapılan açıklamalara göre, TOKİ'nin Ankara, Afyonkarahisar, Bilecik ve Konya'daki konut projeleri için e-Devlet aracılığıyla başvuru süreci başlamıştır. E-Devlet portalı üzerinden 2 bin TL ödeyerek başvurularını gerçekleştiren milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. Ankara, Afyonkarahisar ve Bilecik'teki projeler için son başvuru tarihi 14 Haziran olarak belirlenmiştir, bu nedenle vatandaşların belirtilen süre içinde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Resmi başvuru kanallarının kullanılması büyük önem taşımaktadır. TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet platformu, başvurular için en güvenilir kaynaklar olarak öne çıkarken, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri de başvuru işlemleri için destek sunmaktadır.

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