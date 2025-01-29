DOLAR
35,77 -0,1%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.178,42 -0,1%
BITCOIN
3.669.803,25 -1,18%

4. Tarım Orman Şurası Hazırlıkları Hız Kazandı

4. Tarım Orman Şurası, 28-30 Nisan'da gerçekleşecek. Çalıştayda 16 başlıkta gruplar oluşturulacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:07
4. Tarım Orman Şurası Hazırlıkları Hız Kazandı

4. Tarım Orman Şurası için Geri Sayım Başladı

Bu yıl 28-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Tarım Orman Şurası hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla yarın başlayacak çalıştay, şuranın gelecekteki hedeflerini belirlemek üzere önemli bir zemin oluşturacak.

Şura Üyeleri ve Katılımcı Profili

Geçmiş yıllarda 1997, 2004 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası'nın bu yılki versiyonuna 1339 üye katılacak. Bu katılımcılar arasında 87 farklı üniversiteden 251 akademisyen, 229 farklı sivil toplum kuruluşu, oda ve kooperatife ait 355 temsilci, özel sektörden 178 yetkili ve 555 kamu uzmanı yer alıyor.

Çalıştayın Detayları

Tarım ve ormancılığa yönelik geleceğe odaklanan stratejilerin belirleneceği çalıştayda, çeşitli çalışma grupları oluşturulacak. Katılımcılar, tarım, gıda, orman ve su sektörlerinde önümüzdeki 10 yıl için planlamalar yapacak.

Şuranın Hedefleri ve Vizyonu

4. Tarım Orman Şurası, bilimsel temelli yenilikçilik anlayışıyla faaliyet gösterecek. Belirlenen yol haritasıyla, tarımsal üretim, gıda güvenliği, gıda israfının önlenmesi ve kırsal kalkınma hedefleri üzerinde durulacak.

Diğer hedefler arasında, iklim değişikliği doğrultusunda toprak ve biyoçeşitliliğin korunması, tarıma dayalı sanayi ve lojistik konularında gelişme sağlanması yer alıyor. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin tarım alanındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Çalışma Grupları ve Atölye Çalışmaları

Şura için oluşturulan 16 başlıkta çalışma grubu ve 5 atölye çalışmasıyla çeşitli konularda derinlemesine analizler yapılacak. Çalışma gruplarının konu başlıkları arasında bitkisel ve hayvansal üretim, iklim değişikliği, kırsal kalkınma, su yönetimi ve tarımda dijitalleşme gibi önemli noktalar öne çıkıyor.

Atölye çalışmaları, sürdürülebilir yaşam, iklim değişikliği, tarım diplomasisi ve gençlik konuları üzerine yoğunlaşacak. 4. Tarım Orman Şurası, tarım ve ormancılık alanında geleceğe yönelik önemli adımlar atmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: Fransa Hariç
2
Bakan Kacır'dan GCIP Türkiye 2024 Ödül Töreninde Yeşil Dönüşüm Vurgusu
3
Mersin Serbest Bölgesi 2023'te 3.7 Milyar Dolar Ticaret Hacmini Korudu
4
Çiçek Sektörü, Japonya Pazarına Girmek İçin Hedef Belirledi
5
Chevron, Engine No. 1 ve GE Vernova ile Veri Merkezleri için Enerji İşbirliği
6
Ağustos Ayında Türkiye'de Elektrik Üretiminde Düşüş: Doğal Gaz Santralleri Lider

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi