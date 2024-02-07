40’lı bulaşık makinesi tabletinde görülmemiş fiyat! En uygun fiyat Bim marketlerden duyuruldu

Uygun fiyata bulaşık makinesi tableti almak istiyorsanız müjde Bim marketlerden duyuruldu. Bim marketler Pril marka bulaşık makinesi tabletini indirimli şekilde satışa çıkarttı. 6 Şubat tarihinden itibaren satışa çıkartılan bu indirimli ürünle birlikte, en uygun fiyata bulaşık makinesi tableti almanız mümkün. Pril Excellence 4'ü 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı arayanlar bu habere bayılıp gidecek. 12 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirim için stokların ise sınırlı olduğu duyuruldu.

12 ŞUBAT’A KADAR EN UCUZ BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ BİM MARKETLERDE

40’lı bulaşık makinesi tabletinde görülmemiş fiyat fırsatı Bim marketlerden verildi! Bulaşık makinesi deterjanında indirim bekleyenler için Bim marketler müjdeli bir haberle karşınızda. Pril markasının 40’lı büyük boy tabletleri şimdi en düşük fiyatla 204 TL’ye satışa sunuluyor. Bim’deki indirim fırsatı resmen kaçırılmayacak cinsten!

6 ŞUBAT’TAN İTİBAREN İNDİRİM GEÇERLİ OLACAK

6 Şubat itibarıyla başlayan bu özel indirimle, Pril Excellence 4'ü 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı paketinde en cazip fiyatlarla satın alabilirsiniz. Stoklarla sınırlandırılan bu kampanyalı üründen satın alarak uzun bir süre uygun fiyatla bulaşık makinesi tableti aramaya son vereceksiniz. Dilerseniz 204 TL’den bu ürünü satın alıp stoklamanız da mümkün!



