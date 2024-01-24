40’lı tuvalet kağıdı 159 TL’ye düşüyor! Herkes sağa sola bakmadan o markete koşuyor

159 TL’ye tuvalet kağıdı satın almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Bizim Toptan marketlerden verildi. 22 Ocak tarihinde duyurulan ürünler kataloguyla vatandaşların beklediği dev tuvalet kağıdı 40'lı 159 TL’ye kadar düştü. 24 Ocak tarihi yani bugün ise aktüel ürünler katalogun son günü. Haftanın yıldızları ürünlerinden bu tuvalet kağıdını kesinlikle kaçırmayın. İşte indirimli şekilde Bizim Toptan marketlerde satışa çıkartılan tuvalet kağıdı ürünün detayları...

FAMİLİA 40’LI TUVALET KAĞIDI 159 TL’YE DÜŞÜYOR

Bizim Toptan Marketlerden ortalığı karıştıracak tuvalet kağıdı kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar 22 24 Ocak 2024 tarihleri arasında mağaza stokları ile sınırlı olan Famila Plus Naturel tuvalet kağıdı 40'lıyı 159,90 TL satın alabilecekler. Kargo ile teslimata satışa çıkartılmış bu ürün haftanın yıldız ürünleri arasında da yerini alıyor. Sizlerde eğer sudan ucuz fiyatlara tuvalet kağıdı almak istiyorsanız, Famila 40’lı tuvalet kağıdını kesinlikle kaçırmayın. Büyük fırsat sizleri bekliyor!





15 KİLOGRAMLIK KÖPEK MAMASI DA 499 TL’YE DÜŞÜYOR

Tuvalet kağıdı seçeneğinin yanı sıra, Bizim Toptan Marketler 24 Ocak tarihine kadar King köpek maması 15 kg’ı 499,90 TL’ye düşürüyor. Mağaza stokları ile sınırlı olan bu ürün kargo ile teslimata özel olarak uygun fiyatlara satışa çıkartıldı. Sadece bizim toptan marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılmış bu ürün haftanın yıldız ürünleri kampanyası adı altında satışa çıkartıldı. Sizlerde Bizim Toptan marketlerden uygun fiyatta bu ürünü satın almayı unutmayın!



