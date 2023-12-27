Emeklilere 5000 TL'lik ikramiye hakkında sıcak gelişme

Emeklilere 5 Bin TL ikramiye teklifi TBMM'den onay aldı! Çalışan emekliler de 5000 TL'lik ikramiyeden faydalanabilecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

Emeklilere 5000 TL'lik ikramiye hakkında sıcak gelişme
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılan görüşmeler sonucunda, milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Ekonomiye ilişkin kanun teklifi kapsamında, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, 55. madde olarak kabul edildi.

AK Parti'nin "çalışma gün ve saatlerine" ilişkin grup önerisi de aynı oturumda onaylandı. Bu kararla birlikte, emeklilere yönelik ikramiyeyi içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş oldu.

meklilere 5 Bin TL İkramiye TBMM'den Onay Aldı

Öte yandan, Genel Kurul'da diğer parti gruplarının önerileri arasında bulunan Saadet Partisi ve DEM Partisi'nin "enflasyon," İYİ Parti'nin "öğrencilerin sorunları" ve CHP'nin "uzman çavuşların sorunları"na ilişkin grup önerileri ise ön görüşmeler için kabul edilmedi.

Kabul edilen teklifin ardından Genel Kurul, 16 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara verecek. Emeklilere yönelik bu ikramiye, milyonlarca emeklinin maddi durumuna olumlu bir katkı sağlayarak, ekonomik canlanmaya da destek olmayı hedefliyor.

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