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Hareket Proje'den 2.200 Tonluk Paletli Vinç Yatırımı

Hareket Proje, 2.200 ton kapasiteli yeni paletli vinç yatırımıyla global alanda projelerine ivme kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:21
Hareket Proje'den 2.200 Tonluk Paletli Vinç Yatırımı

Hareket Proje 2.200 Tonluk Paletli Vinç Yatırımı Yaptı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., 2.200 ton kapasiteli paletli vinç yatırımı gerçekleştirdi. Şirket, vinç tanıtımını Dubai'de gerçekleştirdi ve bu vinç, mega projelerdeki kaldırma operasyonlarında kullanılabileceği için dikkat çekiyor.

Vinç Özellikleri ve Taşıma Kapasitesi

Yüksek kaldırma kapasitesine sahip vinç, tam konfigürasyon kurulduğunda 216 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Vitessin parçaları demonte halde, yaklaşık 150 nakliye aracı ile bir yerden bir yere taşınabiliyor. Bu yatırım, sektörde kilit ekipman özelliği taşıdığı için Hareket Proje'nin iddiasını güçlendirecek.

CEO Abdullah Altunkum'un Açıklamaları

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Abdullah Altunkum, yapılan yatırımın projelerle hayat bulacağını belirtti. Altunkum,

"Hareket olarak, 2.200 ton kapasiteli yeni paletli vincimizle büyük ölçekli projelerde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz."

ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yatırımın sadece global varlığı güçlendirmekle kalmayıp, sektördeki liderliklerini de pekiştireceğini vurguladı.

Gelecek Yatırım Planları ve Hedefler

Altunkum, gelecek yatırım planları arasında 2.200 ton kapasiteli ikinci bir vinç eklemeyi hedeflediklerini söylerken, bu sayede toplamda 4.000 ton kaldırma kapasitesine ulaşmayı planladıklarını da ekledi.

"Gelişmiş filomuzla ve uzman ekibimizle başarılarımızı çoğaltacağımıza inanıyoruz."

Almış oldukları bu önemli yatırım, Orta Doğu'daki projelerde ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmayı da amaçlıyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, 2 bin 200 ton kapasiteli paletli vinç yatırımı...

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, 2 bin 200 ton kapasiteli paletli vinç yatırımı yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hareket Proje, yatırımını gerçekleştirdiği paletli vincinin tanıtımını Dubai'de gerçekleştirdi. Vinç, mega projelerdeki kaldırma operasyonlarında kullanılabilecek teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, 2 bin 200 ton kapasiteli paletli vinç yatırımı...

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, 2 bin 200 ton kapasiteli paletli vinç yatırımı yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hareket Proje, yatırımını gerçekleştirdiği paletli vincinin tanıtımını Dubai'de gerçekleştirdi. Vinç, mega projelerdeki kaldırma operasyonlarında kullanılabilecek teknolojisiyle dikkati çekiyor.

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