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41.000 TL teminat bedelli dükkan satışa çıkartıldı! 170 metrekare dükkan sizleri bekliyor

Dükkan sahibi olmak isteyenlere müjde dolu haber Vakıfbank tarafından verildi. 2012 yılında inşa edilmiş bir binanın zemin katındaki 170 metrekarelik dükkan 41.000 TL teminat bedeli ile satışa çıkartıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 17:40
41.000 TL teminat bedelli dükkan satışa çıkartıldı! 170 metrekare dükkan sizleri bekliyor

Uygun fiyata dükkan sahibi olmak istiyorsanız müjde dolu haber Vakıfbank tarafından verildi. Vakıfbank krediye uygun 170 metrekarelik dükkanı satışa çıkarttı. 41.000 TL teminat bedeli istenen bu dükkanın için başlangıç bedelinden minimum artış miktarına kadar tüm detaylar belli oldu. Samsun'un Çarşamba ilçesindeki çay mahallesinde satışa çıkartılmış olan bu dükkan ilk teklifini bekliyor. sizler de güzel merkezi bir konumda içi yapılı bir dükkan sahibi olmak istiyorum diyorsanız bu fırsat kesinlikle kaçmaz!

BAŞLANGIÇ BEDELİ 820.000 TL OLARAK BELİRLENDİ

Teklif usulü satışa çıkartılmış olan Samsun’un çarşamba ilçesindeki 170 metrekarelik dükkan için başlangıç bedeli ise 820.000 TL olarak belirlendi. İlk teklif verecek kişi 820.000 TL vererek en uygun teklifi iletmiş olacak. Bir sonraki teklifler için ise minimum 10.000 TL artış miktarı belirtildi. Sizler de yalnızca 820.000 TL’ye dükkan sahibi olmak istiyorsanız, kaçmayacak bu fırsat için teminat bedelini ödemeli daha sonra ilk teklifi iletmelisiniz.

41.000 TL teminat bedelli dükkan satışa çıkartıldı! 170 metrekare dükkan sizleri bekliyor

KREDİLİ ŞEKİLDE DÜKKAN SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Vakıfbank gayrimenkul tarafından satışa çıkartılmış olan bu dükkan için krediye uygunluk durumu da belirtildi. Krediye uygun olan bu dükkan için ilgili şube Çarşamba Vakıfbank şubesi olarak belirtilirken, dileyen vatandaşlar Vakıfbank Çarşamba şubesi ile iletişime geçerek söz konusu olan dükkanın kredi detayları hakkında bilgi alabilirler.

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