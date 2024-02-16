425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Vakıfbank avlulu kargir ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir taşınmazın satışını duyurdu. 425.000 TL’ye 50 metrekarelik kargir evin satışını paylaştı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde satışa çıkartılan bu ev için teminat bedeli, başlangıç bedeli her şey belli oldu. İşte Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan yatırımlık kargir evin detayları…

21.250 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde satışa çıkartılmış olan 50 metrekarelik kargir ev için istenilen teminat bedeli 21.250 TL olarak belirlendi. 21.250 TL’lik teminat bedelini ödeyen vatandaşlar, Vakıfbank gayrimenkul sayfası üzerinden söz konusu olan taşınmaz satışı için teklif gerçekleştirebilecek. Teklif usulü satılacak olan bu kagir ev için ilk teklif bekleniyor.





MİNİMUM ARTIŞ BEDELİ 5 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

425.000 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartılacak olan avlulu kargi ev ev için minimum artış bedeli ise 5.000 TL olarak belirlendi. Sizlerde yalnızca 425.000 TL başlangıç bedeli istenen 50 metre karelik kargi ev satışı için teminat bedelini ödeyebilir, ilk teklifi iletebilirsiniz.