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50 Bin yeni konut için imzalar atıldı! Ev sahibi olmayan kalmayacak

KİPTAŞ’tan ev sahibi olmak isteyenlere büyük müjde! 50 Bin yeni konut yapılacak

Yayın Tarihi: 30.04.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:37
50 Bin yeni konut için imzalar atıldı! Ev sahibi olmayan kalmayacak

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, mega kentte yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Kartal, Sarıyer ve Beykoz'da uygulanacak projeler, İstanbullular tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, dönüşüm hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönemde asgari 50 bin bağımsız birimin dönüştürüleceğini açıkladı.

50 Bin yeni konut için imzalar atıldı! Ev sahibi olmayan kalmayacak

Ali Kurt, “50 bin riskli bağımsız birimi yerinde dönüştürmek için çalışacağız”

Ali Kurt, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerken, kamu bankalarının da bu süreçteki rolüne değindi. Kurt, kamu bankalarının geçmişte yaptığı hataları tekrar etmemesi gerektiğini belirterek,

"Yeni dönemde hedefimiz yüksek! Asgari 50 bin riskli bağımsız birimi yerinde dönüştürmek için çalışacağız" dedi. Yine bir kepçe darbesiyle yıkılan binaların yeniden inşa edilmesinin İstanbul'un geleceği için zorunlu olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların borç yükünden kurtulması için kamu bankalarına büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Kurt, bu bankaların dönüşüm projelerine destek vermesi gerektiğini ifade etti. KİPTAŞ, İstanbul'un riskli yapılarının dönüştürülmesi için adımlarını hızlandırırken, yeni projelerle güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

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