Dmitriyev: 'ABD ile Olumlu Müzakereler Umuyoruz'

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD'li şirketlerin Rusya pazarından çıkarak 300 milyar dolardan fazla zarara uğradığını açıkladı. Riyad'da gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde gazetecilere konuşan Dmitriyev, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ABD ile olumlu müzakereler yürütmeyi umuyoruz." dedi.

Dmitriyev, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin dünya üzerindeki sorunların çözümünde önemli olduğunu vurguladı ve "Tüm dünya, ABD ve Rusya'nın ilişkileri iyileştirmede başarılı olup olmayacağını izliyor. Daha iyi ilişkilerin sağlanması, günümüzde karşılaşılan sorunlara çözüm bulmayı mümkün kılacak." şeklinde ifadeler kullandı.

Müzakerelerin ekonomi boyutundan sorumlu olduğunu kaydeden Dmitriyev, "Amerikalı şirketler, Rusya pazarından ayrıldıktan sonra 300 milyar dolardan fazla zarara uğradı." diye ekledi.

Dmitriyev, müzakerelerin başarısına yönelik umutlu olduğunu dile getirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede etkin bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi. Söz konusu müzakerelere Dmitriyev'in yanı sıra Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılacak.