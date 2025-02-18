Dmitriyev: 'ABD ile Olumlu Müzakereler Umuyoruz'

Dmitriyev, ABD'li şirketlerin Rusya'dan çıkmasının 300 milyar dolara mal olduğunu belirterek, müzakerelerin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:15
Dmitriyev: 'ABD ile Olumlu Müzakereler Umuyoruz'

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD'li şirketlerin Rusya pazarından çıkarak 300 milyar dolardan fazla zarara uğradığını açıkladı. Riyad'da gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde gazetecilere konuşan Dmitriyev, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ABD ile olumlu müzakereler yürütmeyi umuyoruz." dedi.

Dmitriyev, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin dünya üzerindeki sorunların çözümünde önemli olduğunu vurguladı ve "Tüm dünya, ABD ve Rusya'nın ilişkileri iyileştirmede başarılı olup olmayacağını izliyor. Daha iyi ilişkilerin sağlanması, günümüzde karşılaşılan sorunlara çözüm bulmayı mümkün kılacak." şeklinde ifadeler kullandı.

Müzakerelerin ekonomi boyutundan sorumlu olduğunu kaydeden Dmitriyev, "Amerikalı şirketler, Rusya pazarından ayrıldıktan sonra 300 milyar dolardan fazla zarara uğradı." diye ekledi.

Dmitriyev, müzakerelerin başarısına yönelik umutlu olduğunu dile getirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede etkin bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi. Söz konusu müzakerelere Dmitriyev'in yanı sıra Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılacak.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brent Petrol Fiyatı 75,21 Dolar Seviyesinde Stabil Kalıyor
2
TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İstihdam Artışı ve Sektörel Dağılım
3
Dmitriyev: 'ABD ile Olumlu Müzakereler Umuyoruz'
4
Konut Fiyat Endeksi Ocak 2025'te Yüzde 4,7 Arttı
5
Dolar/TL Yükselişte: 36,27 Seviyelerinde İşlem Görüyor
6
TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İşsizlik Oranı %8,6
7
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yatırımcılar Gelişmeleri İzliyor

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!