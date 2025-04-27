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Türk Mitolojisinden İlham Alan 'Olpamis' Oyunu, Küresel Pazara Açılıyor

Türk mitolojisinden esinlenen 'Olpamis' oyunu, Kasım 2023'te Steam'de, Haziran 2026'da ise diğer platformlarda oyunseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:12
Türk Mitolojisinden İlham Alan 'Olpamis' Oyunu, Küresel Pazara Açılıyor

Türk Mitolojisinden Esinlenen Dijital Oyun: 'Olpamis'

Yerli teknoloji şirketi, Türk mitolojisinden ilham alarak geliştirdiği dijital oyun 'Olpamis' ile küresel oyun pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Kasım 2023'te dünyaca ünlü çevrim içi platform Steam'de yayınlanacak olan oyun, Haziran 2026'da diğer platformlarda da oyunseverlerle buluşacak.

Yerli Firmadan Kültürel Bir Yapım

2015 yılında kurulan firma, finans, oyun, dijital yayıncılık ve altyapı teknolojileri gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. 'Olpamis' ile, Türk kültürünün evrensel bir dille anlatılmasını hedefleyen firma, dijitalleşen dünyada oyun sektörünün dönüşümüne de dikkat çekiyor.

Oyun Sektöründe Yeni Bir Hedef

Roof Stacks firması kurucusu Burak Soylu, projeyi tanıtırken geleneksel oyun dağıtımının yerini çevrim içi platformların aldığını ifade etti. Soylu, “Biz metroidvania tarzında oyun üretiyoruz. Bu, söz konusu platformda üretilebilecek en zor oyun kategorisidir,” diyerek Steam’i hedef kitle olarak belirlediklerinin altını çizdi. Oyunun ana karakterinin bir kurt olduğunu belirten Soylu, bunun üzerinden kardeşlik hukukuna dayalı bir hikaye sunarak Türk kültürünü oyun dünyasında yansıtmayı amaçladıklarını vurguladı.

Hedefler ve Beklentiler

'Olpamis'i 3 milyon kopya satabilmeyi ve hedefleri tutturursa 100 milyon dolar gelir elde etmeyi umduklarını belirten Soylu, “Oyun dünyasında söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Oyun geliştirmenin ötesinde, bir oyun şirketini satın almak hedefindeyiz,” şeklinde konuştu.

Global Tanıtım ve Gelecek Planları

Ankara'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda oyunun ilk tanıtımını gerçekleştiren Soylu, Almanya'nın Hamburg kentinde de oyun tutkunlarıyla buluşmayı planladıklarını ifade etti. “Oyun dünyasındaki başarı, benim için bir oyunu 1 milyar dolara satmak değil, 1 milyar dolara bir oyun şirketini satın almaktır,” diyerek Türk oyun sektöründeki hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

Yerli teknoloji şirketi, Türk mitolojisinden ilham alarak aksiyon ve macera kategorisinde...

Yerli teknoloji şirketi, Türk mitolojisinden ilham alarak aksiyon ve macera kategorisinde geliştirdiği dijital oyunla küresel pazara açılmaya hazırlanıyor. Roof Stacks firması kurucusu Burak Soylu, geliştirdikleri oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yerli teknoloji şirketi, Türk mitolojisinden ilham alarak aksiyon ve macera kategorisinde...

Yerli teknoloji şirketi, Türk mitolojisinden ilham alarak aksiyon ve macera kategorisinde geliştirdiği dijital oyunla küresel pazara açılmaya hazırlanıyor. Roof Stacks firması kurucusu Burak Soylu, geliştirdikleri oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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