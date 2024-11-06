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Türkiye, Küresel Bir AR-GE Üssü Olma Yolunda İlerliyor

Bakan Kacır, Türkiye'nin 2023 AR-GE harcamaları ve insan kaynağının artışını açıkladı. Ülke, teknolojik alanda önemli adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:58
Türkiye, Küresel Bir AR-GE Üssü Olma Yolunda İlerliyor

Türkiye'nin 2023 AR-GE Faaliyetleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2023 yılı AR-GE faaliyetleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ile güçlü bir insan kaynağı oluşturduğunu ve bu özelliklerle küresel bir AR-GE üssü olma yolunda ilerlediğini belirtti.

TÜİK Verileri Üzerinden Değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını sosyal medya üzerinden değerlendiren Kacır, AR-GE harcamalarının geçen yıl 12 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktığını duyurdu. Ayrıca, AR-GE insan kaynağının da 19 bin artışla toplamda 291 bine ulaştığını vurguladı.

Özel Sektörün Rolü

Bakan Kacır, özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payının artmasının, yürütülen çalışmaların başarısını gösterdiğini ifade ederek, "AR-GE faaliyetlerimizde 2023'te rekorlar kırdık. Türkiye, teknoparkları ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor" dedi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kacır, HIT-30, Hamle ve Yeşil-Dijital Dönüşüm Destek programlarının yanı sıra yatırım teşvikleri ile Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişinin durmaksızın devam edeceğini belirtti.

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