Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi — Dolar 41,2560 TL, Altın Ons 3.553 $

BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,17 düşüşle 10.810,48 puana indi; dolar 41,2560 TL, avro 48,2600 TL, altının onsu 3.553 dolar.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:50
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da dalgalı seyir yaşandı. BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla 10.810,48 puana gerileyerek yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 100'de İlk Yarı Özeti

Dün kapanışını 10.828,93 puan seviyesinden yapan BIST 100, güne 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,45 puan gerileyerek 10.810,48 puana indi.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük seviyesi 10.767,43, en yüksek seviyesi ise 10.899,44 puan olarak kaydedildi.

Sektör bazında ilk yarı performansları şöyle gerçekleşti: teknoloji endeksi yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti; mali endeks ise yüzde 0,47 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre ilk yarıda BIST 100 hisselerinden 30'u yükselirken 67'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ, Türkiye İş Bankası (C) ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Tahvil, Döviz ve Emtia Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin saat 13.00 itibarıyla valörlü işlemlerinde basit getirisi yüzde 37,50, bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 verilerine göre avro/dolar 1,1690, sterlin/dolar 1,3480 ve dolar/yen 148,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada döviz kurları: dolar 41,2560 TL, avro 48,2600 TL şeklinde işlem görüyor.

Emtia fiyatlarında ise altının onsu yüzde 0,2 artışla 3.553 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 yükselişle 66,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

