52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Yarın Kapılarını Açıyor

İnegöl, Dünya Mobilya Trendlerini Belirleyecek

Yarın kapılarını açacak olan 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF), sektörde önemli bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, fuarın 2025 yılının trend mobilyalarını belirleyeceğini vurgulayarak, "Salı günü itibarıyla görücüye çıkmış olacak," dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek fuar, dünya genelinden sektör temsilcilerini ve tüketicileri bir araya getirecek. İnegöl, Türkiye'nin yıllık mobilya ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkıda bulunan bir merkez konumunda bulunuyor. Burada yaklaşık 5 bin mobilya üreticisi ve 1000'in üzerinde mağaza ile akıllı mobilya trendleri yönlendirilmektedir.

Fuar Alanında 150 Firma Yer Alacak

Başkan Taban, fuar alanında 150 firmanın yer alacağını belirtti. Ayrıca, "Şehrimizdeki 5 bin mobilyacı ile birlikte fuarımızı gerçekleştiriyoruz," diye ekledi. Fuar hazırlıklarının estetik ve fonksiyonel açıdan özel olduğunu da sözlerine ekleyen Taban, akıllı mobilyalara yönelik çeşitli yeniliklerin tanıtılacağını ifade etti.

İnegöl, özellikle 150 ülkeye yaptığı mobilya ihracatı ile dikkat çekiyor. Taban, tüm ticari heyetleri ve vatandaşları fuara davet ederek, İnegöl'ün gastronomi turizmi ile birlikte doğal güzelliklerini de keşfetmelerini önerdi.

Şehir Fuarı Atmosferi

Taban, şehrin sosyal ve doğal güzellikleriyle fuara ev sahipliği yapacağını belirtti. İnegöl, ormanları, yaylaları ve termal sularıyla tanınırken, yemek zenginliğiyle de öne çıkıyor. Geçen yıl düzenlenen fuar, şehrin iş dünyası tarafından büyük bir düğün gibi değerlendirildi. Bu yıl da benzer bir atmosfer yaratılması hedefleniyor.

"Tüm ziyaretçilerimizi, özellikle evlenecek çiftlerimizi, fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum," diyen Taban, İnegöl'de günümüz teknolojilerine uygun akıllı ve fonksiyonel ürünlerin bulunduğunu vurguladı. "Türkiye'de mobilya öncelikli olarak İnegöl'den alınır," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Bursa'da yarın kapılarını açacak 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF), dünyada özellikle akıllı mobilya moda ve trendlerine yön verecek. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili açıklama yaptı.