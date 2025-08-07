5G İhaleleri ve Dijital Dönüşüm: Sayan'dan Önemli Açıklamalar

5G ve Dijital Dönüşüm Hedefleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilişim 500 Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dijital geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sayan, 2026 yılına kadar 5G sisteminin hayata geçirileceğini, ihale sürecinin ise önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini belirtti.

Bu yıl, "Bakış Açını Değiştir" teması ile düzenlenen 26. Bilişim 500 ödül töreninde Sayan, teknolojideki sürekli değişimin önemi vurgulayarak, "Dünya sürekli değişiyor ve bu değişimlere ayak uydurmak zorundayız," dedi.

Dijital Altyapı ve Yerli Teknolojiler

Sayan, Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaşan veri merkezleri ve fiber yatırımların, dijital ekonomideki rolünü güçlendirdiğini ifade etti. Genişbant abone sayısının 96 milyonu aştığını ve fiber altyapının 605 bin kilometreyi geçtiğini aktardı. Sayan, "Bu rakamlar bizim dijitalleşme yolculuğumuzun en somut göstergeleri," diye belirtti.

5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere odaklanacaklarının altını çizen Sayan, "Başkasının teknolojisiyle, başkasının altyapısıyla asla tam bağımsız olamayız," dedi.

e-Imza Üzerine Açıklamalar

Bu tören kapsamında, Sayan ayrıca sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecine de değindi. Medyada yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çeken Sayan, bu konudaki gelişmelerin takipçisi olduklarını belirtti. USOM’un süreci baştan itibaren titizlikle takip ettiğini ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Dijitalleşmenin Toplumsal Etkileri

Sayan, dijitalleşmeyi sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın anahtarı olarak gördüklerini de vurguladı. Ekran başında geçirilen sürenin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Ülkemizde ekran başında geçirilen ortalama süre 7 saat 21 dakika," diye ekledi.

Veri Güvenliği Vurgusu

Dijital verilerin güvenliği konusunda aldıkları önlemlerden bahseden Sayan, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak," dedi. Bu bağlamda, yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerine çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sayan, sosyal medyanın daha güvenli ve sağlıklı bir mecra haline gelmesi için gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını da vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu yıl "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla 26. kez gerçekleştirilen "Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

