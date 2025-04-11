TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde Müşteri Sadakati Fiyat ve Kaliteyle Sağlanır

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te düzenlenen "Sezona Merhaba" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalara imza attı. Bağlıkaya, turizmde müşteri sadakatinin sağlanmasının fiyat ve kalite ile mümkün olduğunu ifade etti ve bu bağlamda yalnızca otel kalitesinin değil, bölgenin kalitesinin de önemine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan Bağlıkaya, Türkiye'de turizmin estratejik bir sektör olarak ilan edilmesinin, bu alanın ülke ekonomisine katkısının altını çizdi. Turizmin cari açığa katkısı ve istihdama sağladığı katkının kaçınılmaz olduğunu belirten Bağlıkaya, "Turizm, ülkemiz için çok önemli bir sektör." mesajını verdi.

Bağlıkaya, Marmaris'in Türkiye'de turizmin önemli bir merkezi olduğuna değinerek, Türkiye'ye gelen turistlerin %80-85'inin yalnızca 5 şehri tercih ettiğini, bu şehirler arasında Muğla'nın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmasına devam eden Bağlıkaya, Türkiye'nin satış stratejisinin fiyat ve kalite dengesi üzerine kurulu olduğunu belirtti. "Bizimle rekabet eden ülkeler, eğer bizden daha ucuz fiyatlar sunabiliyorsa, müşteri o tarafa yöneliyor," diyen Bağlıkaya, bu nedenle müşteri sadakatinin ancak fiyat ve kalite ile sağlanabileceğini vurguladı.

Ayrıca, yerel yönetimlerin, otellerin kalite standartlarını arttırmak konusunda büyük bir rolü olduğuna dikkat çekti. Bağlıkaya, "Yerel yönetimlerin düzgün çalışmadığı durumlarda, bölgenin fiyatlandırma skalasında düşüşler gözlemleniyor." şeklinde uyarıda bulundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise Marmaris'in huzurlu bir kent olmaya devam edeceğini belirterek, turizmcilere destek verdiklerini dile getirdi. Kaya, "Misafirlerimize en güzel tatili yaptırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de turistlerin konforunu artırma hedefiyle esnafın kurallara uymasının önemine değindi. Toplantıya, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve çok sayıda turizmci de katıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te bir otelde seyahat acentaları için "Sezona Merhaba" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya bir konuşma yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te bir otelde seyahat acentaları için "Sezona Merhaba" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya bir konuşma yaptı.