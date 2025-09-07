DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.580.785,61 -0,98%

Plastik Sektörü Ağustos'ta Kimya İhracatının Lideri: 786 Milyon $

Ağustosta plastik sektörü 786 milyon dolarla kimya ihracatını sırtladı; PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz sürdürülebilir büyüme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:19
Plastik Sektörü Ağustos'ta Kimya İhracatının Lideri: 786 Milyon $

Plastik Sektörü Ağustos'ta Kimya İhracatının Lideri: 786 Milyon $

Türkiye'nin ihracatında yükselişini sürdüren kimya sektörünün lokomotifi, Ağustos 2025'te yaklaşık 786 milyon dolarlık ihracatla plastik sektörü oldu. PLASFED'in açıklamasına göre kimya sektörü, ülke ihracatında belirgin bir güç olmaya devam ediyor.

Sektör verileri

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ağustos 2025'te Türkiye'nin ihracatı 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu ve 2,7 milyar dolar ile ilk sırayı aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 2,6 milyar dolar ihracatla toplamdan yüzde 12 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Kimya ihracatının en güçlü kalemi olan plastikler ve mamulleri, yaklaşık 786 milyon dolarlık ihracatla sektörün lideri konumunda. Bu kalemi, mineral yakıtlar ve anorganik kimyasallar izledi.

PLASFED'den değerlendirme

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz açıklamada, “Plastikler ve mamulleri, Türk kimya ihracatında uzun süredir liderliğini sürdürüyor. Ağustosta 786 milyon dolara ulaşan ihracat rakamımız, küresel pazarlarda rekabet gücümüzün ve üretim kapasitemizin göstergesidir. Sektörümüz, yüksek katma değerli ürünleriyle hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de sanayimizin dinamizmini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz, makro göstergelere işaret ederek ağustos ayı enflasyon rakamlarının üretimde maliyet baskılarının sürdüğünü gösterdiğini belirtti. Buna rağmen ihracatın güçlü seyrinin sanayicinin direncini ve üretme kararlılığını ortaya koyduğunu vurguladı ve şu veriye dikkat çekti: İSO Türkiye İmalat PMI 47,3 seviyesinde gerçekleşti; daralmanın sürdüğü ancak temmuzdaki 45,9 seviyesine göre daralma hızının yavaşladığı görüldü.

Öneriler ve gelecek beklentisi

Karadeniz, ihracat başarısının kalıcı hale gelmesi için yapısal sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sanayicinin küresel ve yerel zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini belirterek şu çağrıyı yaptı: “Sürdürülebilir büyüme için finansmana erişim kolaylaştırılmalı, yüksek enerji maliyetleri rekabet gücümüzü zayıflatmamalı ve yatırım teşvikleri daha etkin kullanılmalı.”

Doğru politikalarla sektörün ihracattaki payının yükseltilebileceğine inanan Karadeniz, plastik sektörünün Türkiye ekonomisindeki direncin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini ve üretim ile ihracat odaklı stratejilerle ülkenin daha güçlü bir konuma gelebileceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi
2
Suriye'de Hama'ya 100 MW GES için STE ile Anlaşma İmzalandı
3
TCMB Başkanı Karahan'dan Rezerv Açıklaması: "Piyasa Koşulları Elverdiği Sürece Güçlendireceğiz"
4
İSO Meclisi Ekim Ayı Toplantısı: Ekonomi Yönetimi ve Sanayi Üzerine Değerlendirmeler
5
Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak
6
En ucuz otomobilde zirve değişti! Ami'yi unutun:Bu model akılları başından alacak
7
Çin döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara yükseldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı