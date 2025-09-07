Plastik Sektörü Ağustos'ta Kimya İhracatının Lideri: 786 Milyon $

Türkiye'nin ihracatında yükselişini sürdüren kimya sektörünün lokomotifi, Ağustos 2025'te yaklaşık 786 milyon dolarlık ihracatla plastik sektörü oldu. PLASFED'in açıklamasına göre kimya sektörü, ülke ihracatında belirgin bir güç olmaya devam ediyor.

Sektör verileri

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ağustos 2025'te Türkiye'nin ihracatı 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu ve 2,7 milyar dolar ile ilk sırayı aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 2,6 milyar dolar ihracatla toplamdan yüzde 12 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Kimya ihracatının en güçlü kalemi olan plastikler ve mamulleri, yaklaşık 786 milyon dolarlık ihracatla sektörün lideri konumunda. Bu kalemi, mineral yakıtlar ve anorganik kimyasallar izledi.

PLASFED'den değerlendirme

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz açıklamada, “Plastikler ve mamulleri, Türk kimya ihracatında uzun süredir liderliğini sürdürüyor. Ağustosta 786 milyon dolara ulaşan ihracat rakamımız, küresel pazarlarda rekabet gücümüzün ve üretim kapasitemizin göstergesidir. Sektörümüz, yüksek katma değerli ürünleriyle hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de sanayimizin dinamizmini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz, makro göstergelere işaret ederek ağustos ayı enflasyon rakamlarının üretimde maliyet baskılarının sürdüğünü gösterdiğini belirtti. Buna rağmen ihracatın güçlü seyrinin sanayicinin direncini ve üretme kararlılığını ortaya koyduğunu vurguladı ve şu veriye dikkat çekti: İSO Türkiye İmalat PMI 47,3 seviyesinde gerçekleşti; daralmanın sürdüğü ancak temmuzdaki 45,9 seviyesine göre daralma hızının yavaşladığı görüldü.

Öneriler ve gelecek beklentisi

Karadeniz, ihracat başarısının kalıcı hale gelmesi için yapısal sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sanayicinin küresel ve yerel zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini belirterek şu çağrıyı yaptı: “Sürdürülebilir büyüme için finansmana erişim kolaylaştırılmalı, yüksek enerji maliyetleri rekabet gücümüzü zayıflatmamalı ve yatırım teşvikleri daha etkin kullanılmalı.”

Doğru politikalarla sektörün ihracattaki payının yükseltilebileceğine inanan Karadeniz, plastik sektörünün Türkiye ekonomisindeki direncin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini ve üretim ile ihracat odaklı stratejilerle ülkenin daha güçlü bir konuma gelebileceğini ifade etti.