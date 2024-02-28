6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Yatırım yaparak uygun fiyatlarla tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Mardin Midyat Çamyurt mahallesinden geldi. Çamyurt mahallesinde 6.350 metrekarelik tarla Ziraat Bankası gayrimenkul tarafından satışa çıkartıldı. Ziraat Bankası gayrimenkul satış sayfası zaman zaman birçok vatandaşın faydalanabileceği uygun fiyatlı taşınmazı satışa çıkartıyor. Bu sefer satışa çıkarmış olduğu 6.350 metrekarelik tarla ile Mardin’in Midyat ilçesindeki vatandaşların yüzünü güldürecek. 6.900 TL biriktirmiş olan vatandaşlar teminat bedelini ödeyerek teklif usulü satışa katılım sağlayabilecekler. Tarlanın satışı için son bir gün kaldı. İşte Mardin Midyat’ta yüzleri güldürecek tarla satışının detayları…

6.350 METREKARELİK TARLA 115.000 TL BAŞLANGIÇ BEDELİYLE SATIŞA ÇIKARTILDI

Ziraat Bankası gayrimenkul satış tarafından yüzleri güldürecek taşınmazın satışı paylaşıldı. Mardin'in Midyat ilçesindeki 6.350 metrekarelik tarla için başlangıç bedeli 115.000 TL olarak belirlendi. Söz konusu olan bu tarla için şu anda güncel olarak 117.000 teklif iletildi. Satışa söz konusu olan tarla için teklifi iletmek isteyen vatandaşlar minimum 1.000 TL artış yapmak durumunda. Yani bir gün sonra sona erecek tarla satışı için 118.000 TL teklif eden vatandaşlar tarlayı almaya hak kazanabilecekler. Ziraat Bankası vatandaşların teklifte bulunmadan önce Ziraat Bankası gayrimenkul ile iletişime geçip söz konusu olan taşınmaz için 6.900 TL belirlenen teminat bedelini yatırmalarını duyurdu.





KREDİYE UYGUN TARLA SATIŞTA

Ziraat gayrimenkul tarafından satışa çıkartılan 6.350 metrekarelik tarla için Ziraat Bankası krediye uygun olduğunu duyurdu. Krediye uygun bu tarlanın ilgili şubesi Midyat Mardin Ziraat Bankası Şubesi olarak belirlendi. Kıyıda köşede biriktirmiş olduğunuz yatırım yapmak için yastık altına attığınız 118.000 TL’niz varsa bir gün kalmış olan Çamyurt Mahallesi'ndeki bu tarla satışını kesinlikle kaçırmayın!