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65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı! Ayın o günlerinde 4000 TL yardım parası verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 65 yaş aylığına temmuz ayında yapılacak olan zam miktarı merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 11:39
65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı! Ayın o günlerinde 4000 TL yardım parası verilecek

65 yaş emekliliği, hak sahibi vatandaşlar için belirli bir programa göre periyodik olarak ödenmektedir. Haziran ayı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi hak sahiplerine ödenmişti ancak temmuz ayındaki artış ve ödemelerin zamanlaması dikkat çekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temmuz ayına ait sosyal yardım ödeme tarihi resmi olarak açıklamamış olsa da, sosyal yardım ödemesi tutarındaki artış ve ödeme tarihi, bir önceki ayın ödeme tarihi ve enflasyon verilerine göre tahmin ediliyor.

2024 Yılı 65 Yaş Aylığı Zammı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en son Ocak ayında 65 yaş üstü emekli maaşına zam yapmış ve bu artış sonucunda mevcut ödeme tutarı 3 bin 504 TL'ye yükselmişti. Şu ana kadar ülke genelinde hak sahibi vatandaşlara 3.504 TL değerinde 65 yaş emekli maaşı ödenecek.

Temmuz ayı ödemeleri için bekleyiş devam ederken dikkatler bakanlığın, gelecekte artıracağı artışın boyutuna odaklanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üstü kişilerin emekli aylıklarını ve toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal yardımları memur maaş katsayısı miktarına göre artıracak. Memur maaşlarının, Temmuz başında açıklanacak Haziran enflasyon oranının ardından açıklanması bekleniyor. Memur maaşlarının yaklaşık %20 oranında artması ve 65 yaşındaki bir kişinin emekli maaşlarının 4.000 TL'yi aşması bekleniyor.

Temmuz Ayı Destek Ödemesi Tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaş üstü emekli maaşlarını temmuz ayında 4 bin TL'ye çıkarması bekleniyor ancak temmuz ayı sosyal yardım verileri konusunda da şüpheler var. Bakanlık, belirli bir programa göre Temmuz ayında ülke genelinde uygun vatandaşlara yardım dağıtacak. Sosyal yardımlar genel olarak y ortasında verildiği için ödeme tarihi açıklanmadı ancak Bakanlık, toplumun farklı katmanlarını etkileyen yardım ödemesinin ayın 10'undan 20'sine kadar planlanacağını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. 

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