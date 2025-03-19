679 Milyon Lira ile Tarım Arazileri Kullanımını Etkinleştirme Projeleri Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, TAKE projeleri için 679 milyon lira ödenek tahsis etti. Deprem zedeler için önemli destekler içeriyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:04
679 Milyon Lira ile Tarım Arazileri Kullanımını Etkinleştirme Projeleri Başlatıldı

Tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmek amacıyla bu yıl önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi için toplam 679 milyon lira ödenek tahsis etti.

Bu ödeneğin 261 milyon lirası, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illere, 418 milyon lirası ise diğer illere yönelik olarak ayrıldı.

Proje çerçevesinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanı Kararı ile işlenmeyen, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin öncelikli olarak kullanılması hedefleniyor. Bu alanlarda uygun tarımsal yöntemler kullanılarak bitkisel üretimin artırılması sağlanacak.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen TAKE projeleri ile ülke genelinde %75'e kadar ayni destek sunulacak. Yatırım projeleri, işlenmeyen veya nadasa ayrılan arazilerin uygun planlarla stratejik ürün üretiminde kullanılması ile hem iklim değişikliği etkilerinin dikkate alınması hem de tarımsal çeşitliliğin artırılmasına yönelik hazırlanmaktadır.

Ayrıca, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması ve doğal ekolojilerdeki bitki türlerinin aşılama ve çeşit değişimi gibi teknik uygulamalarla verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

2025 yılı için toplamda 679 milyon lira tahsis edilen fon ile birlikte, il müdürlüklerinden gelen 488 projeden 364'ü onaylandı. Proje ile 100 bine yakın çiftçinin yararlanması bekleniyor. Ayrıca, ülke genelinde 1,33 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılması planlanıyor.

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