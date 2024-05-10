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750 Bin TL’ye konutunuzun tapusu hazır! Hiç beklemeden evinize yerleşeceksiniz

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 750 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 12:19
750 Bin TL’ye konutunuzun tapusu hazır! Hiç beklemeden evinize yerleşeceksiniz

Konut kredisinde yeni dönem! 750 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

750 BİN TL KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Son dönemlerde hem kiralık hem satılık ev fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken vatandaşlar ev sahibi olabilmek için bankaların konut kredisi fırsatlarını yakından takip ediyor. Birçok banka BDDK tarafından belirlenen kurallar kapsamında konut kredisi ödemesi yapabiliyor. Konut kredilerinde hayat sigortası seçeneği de sık sık tercih ediliyor. Ancak bankaların müşterileri hayat sigortası tercih etmeleri için baskı yapma gibi bir hakları yok. 

iş bankası konut kredisi kampanyası

Düzenlemelerle birlikte banka konut kredisinde hayat sigortası yerine ipotek koymayı tercih edebiliyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre hayat sigortasız şekilde konut kredisi ödemesi de yapılıyor. Banka müşterilerine yüzde 3.20 oranında faiz oranı uyguluyor. Bankanın konut kredisi vadeleri de 120 aya kadar uzatılabiliyor. İş Bankası tarafından yapılan son kampanyalara göre 750 bin TL 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksit tutarı 24 bin 560 TL olarak hesaplanıyor. 

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