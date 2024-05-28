Maaşınızın 30 katını tek seferde alın! 2 dakika şipşak hesapta

Enflasyonla mücadele amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bankalara ilettiği yeni yönergeler doğrultusunda, kredili alışveriş miktarlarına kısıtlamalar uygulandı. Bu yeni düzenlemeyle, bireysel konut ve otomobil alımları için verilen kredilerde limitler azaltıldı.





Otomobil sahibi olmayı hedefleyen kişiler, genellikle bankalardan en çok 400 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyorlar. Fakat Vakıfbank, bu alanda düzenlemiş olduğu özel bir kampanya ile alışılagelmiş durumu değiştirdi.





Bu ilgi çekici kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Vakıfbank şubelerine şahsen başvurmaları ya da Vakıfbank’ın online şubesini kullanmaları yeterli olacaktır. Bu kampanyadan yararlanmak için, maaş hesabınızın Vakıfbank üzerinden yönetiliyor olması gerekmekte, yani maaşınızı Vakıfbank’tan alıyor olmanız şart. Kampanya avantajlarından yararlanmak için son başvuru tarihi ise 22 Mayıs.