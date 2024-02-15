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79 TL’ye 32’li tuvalet kağıdınız hazır! 18 Şubat’a kadar alabilirsiniz

32’li tuvalet kağıdında indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara Çağrı marketler 25. yılına özel indirim kampanyasını duyurdu. 18 Şubat 2024 tarihine kadar 32’li tuvalet kağıdını sadece 79 TL’den alacaksınız! İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 15.02.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:15
79 TL’ye 32’li tuvalet kağıdınız hazır! 18 Şubat’a kadar alabilirsiniz

Tuvalet kağıdında indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara büyük bir indirim kampanyası duyuruldu. Çağrı marketler 25. yılına özel olarak başlattığı kampanyalarla bu ay oldukça ön plana çıkmışken, şimdi 32’li tuvalet kağıdında indirim kampanyası başlattığını duyurdu. 14 Şubat 2024 tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar çok uygun fiyatlara tuvalet kağıdı satın alabilecek.

79 TL’ye 32’li tuvalet kağıdınız hazır! 18 Şubat’a kadar alabilirsiniz

18 ŞUBAT'A KADAR FIRSATINIZI YAKALAYABİLİRSİNİZ

Çağrı Hipermarket 14 Şubat 2024 aktüel kataloğu kapsamında Select marka tuvalet kağıdının 32’lisini 79,95 TL’den satışa çıkardı. Normalde 150 TL’den aşağı satılamayan 32’li tuvalet kağıtları resmen Çağrı marketlerde 79,95 TL’den satışta olacak. Sizler de bu 2 katlı tuvalet kağıdını 18 Şubat 2024 tarihine kadar Çağrı Hipermarketlerden satın alabilirsiniz.

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